Pilny komunikat ministerstwa. Pisze o zdradzie narodowej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało pilny komunikat, w którym wskazuje, że brak porozumienia w sprawie ustawy dotyczącej programu SAFE może oznaczać poważne konsekwencje dla polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W grę wchodzi ponad 7 miliardów złotych, które miały zostać przeznaczone na modernizację Policji, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.
Po zawetowaniu ustawy przez prezydenta realizacja wielu planowanych inwestycji została wstrzymana.
Miliardy na modernizację służb
Środki z programu SAFE miały pozwolić na realizację łącznie 42 projektów związanych z bezpieczeństwem państwa. Ich wartość szacowano na około 7,1 miliarda złotych.
Największą część funduszy miała otrzymać Policja. Plan zakładał przeznaczenie około 3,3 miliarda złotych na dziesięć projektów, w tym między innymi na stworzenie ogólnopolskiego systemu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów, wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz modernizację sprzętu transportowego i ochronnego.
Straż Graniczna miała otrzymać około 3,2 miliarda złotych na jedenaście inwestycji. Wśród planów znalazły się między innymi nowe systemy monitorowania granic, rozwój technologii wykrywania zagrożeń oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla funkcjonariuszy.
Z kolei dla Służby Ochrony Państwa przewidziano około 640 milionów złotych na ponad 20 projektów związanych z poprawą systemów wykrywania zagrożeń oraz doposażeniem jednostek pirotechnicznych.
Wpływ na polski przemysł
Program SAFE miał również duże znaczenie dla krajowej gospodarki. Zakładano, że nawet ponad 80 procent zamówień trafi do polskich firm z sektora zbrojeniowego i technologicznego.
Dzięki temu zamówienia mogły trafić między innymi do zakładów w Skarżysku-Kamiennej, Nowej Dębie, Tarnowie czy Ostrowie Wielkopolskim. Produkcja obejmowałaby między innymi amunicję, broń strzelecką oraz sprzęt ochronny dla funkcjonariuszy.
Brak realizacji programu oznacza, że część tych zamówień może nie dojść do skutku.
Jakie inwestycje mogą zostać wstrzymane
Wśród projektów przewidzianych do realizacji znajdowały się m.in. systemy przeciwdziałania dronom w przestrzeni miejskiej, nowoczesne radary i systemy nadzoru granic oraz zakup sprzętu transportowego dla służb.
Planowano także zakup nowych śmigłowców wielozadaniowych, jednostek pływających oraz wyposażenia ochronnego dla funkcjonariuszy.
W wielu przypadkach chodziło o technologie, które miały zwiększyć możliwości reagowania na zagrożenia i usprawnić działania służb.
Co to oznacza dla czytelnika
Weto prezydenta w sprawie ustawy wdrażającej program SAFE powoduje, że realizacja planowanych inwestycji została zatrzymana. Na razie nie wiadomo, czy rząd przygotuje nowe rozwiązanie pozwalające wykorzystać te środki.
Decyzje w tej sprawie będą miały wpływ zarówno na modernizację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i na zamówienia dla polskiego przemysłu obronnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.