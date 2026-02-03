Pilny komunikat ministerstwa. Zajęcia odwołane w setkach szkół. Sprawdź, czy dotyczy to także Twojego dziecka
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o pilnej aktualizacji dotyczącej funkcjonowania szkół. Z powodu bardzo niskich temperatur zajęcia zostały odwołane łącznie w 585 placówkach w różnych częściach kraju. Decyzje zapadły lokalnie, a sytuacja pozostaje dynamiczna.
❄️ Aktualizacja | Z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 585 szkołach.
Gdzie odwołano zajęcia
Najwięcej szkół, w których nie odbywają się zajęcia stacjonarne, znajduje się w województwie mazowieckim. Tam decyzja dotyczy 230 placówek. Duża liczba odwołań została odnotowana także w województwach pomorskim oraz warmińsko mazurskim.
Według danych MEN sytuacja wygląda następująco:
– mazowieckie: 230 szkół
– pomorskie: 156 szkół
– warmińsko mazurskie: 87 szkół
– podlaskie: 71 szkół
– lubelskie: 20 szkół
– lubuskie: 6 szkół
– świętokrzyskie: 4 szkoły
– wielkopolskie: 9 szkół
– śląskie: 2 szkoły
Decyzje podejmowane są przez dyrektorów placówek w porozumieniu z organami prowadzącymi.
Co zamiast zajęć stacjonarnych
Ministerstwo podkreśla, że w części szkół dyrektorzy zdecydowali się na organizację nauczania zdalnego. Tam, gdzie nie było takiej możliwości, uruchomiono zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.
MEN zaznacza, że priorytetem jest bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół, szczególnie w sytuacjach, gdy niskie temperatury mogą wpływać na warunki w budynkach lub dojazd do placówek.
Dlaczego podjęto taką decyzję
Silne mrozy, problemy z ogrzewaniem oraz trudne warunki drogowe były głównymi powodami czasowego odwołania zajęć. W niektórych miejscach temperatura w salach nie spełniała wymaganych norm, co uniemożliwiało prowadzenie lekcji w sposób bezpieczny.
Resort edukacji podkreśla, że każda decyzja ma charakter lokalny i zależy od rzeczywistych warunków w danej szkole.
Co to oznacza dla czytelnika
Rodzice i uczniowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty swoich szkół, dzienniki elektroniczne oraz strony internetowe placówek. W kolejnych dniach liczba szkół objętych decyzją może się zmieniać w zależności od pogody.
Warto również przygotować się na ewentualne przejście na nauczanie zdalne lub skorzystanie z zajęć opiekuńczych, jeśli szkoła je organizuje.
Z powodu niskich temperatur zajęcia zostały odwołane w 585 szkołach w całej Polsce. Najwięcej decyzji dotyczy województwa mazowieckiego. Część placówek prowadzi nauczanie zdalne lub zapewnia opiekę uczniom. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a kolejne komunikaty mogą pojawić się w każdej chwili.
