Pilny komunikat ministra dla pasażerów kolei. Zmiana obowiązuje w całym kraju
Podróżujący koleją w najbliższych dniach muszą przygotować się na nietypowe rozwiązanie organizacyjne. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu nocnych przerw technicznych na wszystkich dworcach kolejowych w Polsce. Oznacza to, że obiekty będą dostępne dla pasażerów także w godzinach nocnych.
🔉Komunikat dla podróżnych: ze względu na trudne warunki pogodowe wszystkie dworce kolejowe w kraju zarządzanie przez @PKP_SA pozostaną otwarte w nocy. Nocne przerwy techniczne zostały wstrzymane do końca przyszłego tygodnia. pic.twitter.com/c2gpDgY79l
— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) January 30, 2026
Decyzja obowiązuje w całym kraju
Zmiana dotyczy wszystkich dworców kolejowych zarządzanych przez PKP SA. Zamiast standardowych nocnych zamknięć, które zwykle służą pracom porządkowym i technicznym, obiekty pozostaną otwarte przez całą dobę. Rozwiązanie ma obowiązywać do końca przyszłego tygodnia.
Decyzja została podjęta ze względu na prognozowane trudne warunki atmosferyczne, w tym silne mrozy i opady, które mogą utrudniać podróżowanie oraz zwiększać ryzyko dla osób oczekujących na pociągi nocą.
Bezpieczeństwo pasażerów priorytetem
Otwarcie dworców w godzinach nocnych ma zapewnić podróżnym bezpieczne i ogrzewane miejsce oczekiwania na połączenia. Szczególnie istotne jest to dla osób korzystających z nocnych i wczesnoporannych pociągów oraz tych, którzy w wyniku opóźnień lub odwołań połączeń muszą dłużej przebywać na terenie dworców.
Dostęp do budynków ma także znaczenie dla osób starszych, rodzin z dziećmi oraz pasażerów podróżujących z bagażem, dla których oczekiwanie na zewnątrz w czasie mrozu mogłoby stanowić realne zagrożenie dla zdrowia.
Co się zmienia dla podróżnych
Pasażerowie mogą korzystać z otwartych poczekalni również w nocy. Oznacza to możliwość schronienia się przed zimnem, skorzystania z toalet oraz spokojnego oczekiwania na pociąg. Należy jednak liczyć się z tym, że część punktów handlowych i usługowych może funkcjonować w ograniczonym zakresie, zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy.
PKP SA apeluje o śledzenie bieżących komunikatów przewoźników oraz zarządców dworców, zwłaszcza w kontekście ewentualnych zmian w rozkładach jazdy spowodowanych pogodą.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż koleją w najbliższych dniach, możesz liczyć na dostęp do dworca również w nocy. To szczególnie ważne przy niskich temperaturach i możliwych utrudnieniach w ruchu kolejowym. Warto jednak przyjechać na dworzec z odpowiednim wyprzedzeniem i sprawdzać aktualne informacje o połączeniach.
Wstrzymanie nocnych przerw technicznych na dworcach kolejowych to wyjątkowe rozwiązanie, wprowadzone w odpowiedzi na trudne warunki pogodowe. Otwarte całą dobę dworce mają zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podróżnych w całej Polsce. Decyzja obowiązuje do końca przyszłego tygodnia i może zostać przedłużona, jeśli sytuacja pogodowa tego wymaga.
