Pilny komunikat MSWiA. Dotyczy wszystkich Polaków
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało pilne ostrzeżenie dla mieszkańców całej Polski. W związku z wysyłką do gospodarstw domowych Poradnika Bezpieczeństwa pojawiły się nowe próby oszustw i wyłudzeń. Przestępcy wykorzystują zaufanie do instytucji państwowych i coraz częściej podszywają się pod urzędników.
❗ Uważaj na nowe metody oszustów i wyłudzaczy – ich kreatywność nie zna granic.
📕 Do każdego gospodarstwa domowego w Polsce wysłaliśmy Poradnik Bezpieczeństwa. Celem jego powstania jest edukacja i zwiększanie świadomości o możliwych zagrożeniach.
❌ Niestety dostajemy… pic.twitter.com/MopClSrJzr
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) February 4, 2026
Na czym polega nowe oszustwo
MSWiA informuje, że oszuści próbują wykorzystywać Poradnik Bezpieczeństwa jako pretekst do kontaktu z mieszkańcami. Najczęstsze scenariusze to propozycje sprzedaży poradnika, fałszywe informacje o obowiązkowych kontrolach mieszkań oraz próby wyłudzania danych osobowych.
Przestępcy dzwonią, wysyłają wiadomości lub pojawiają się osobiście, powołując się na rzekome działania administracji publicznej. Ich celem jest zdobycie danych, pieniędzy lub dostępu do mieszkania.
Co trzeba wiedzieć o Poradniku Bezpieczeństwa
Resort podkreśla jednoznacznie, że Poradnik Bezpieczeństwa jest bezpłatny. Nie jest sprzedawany, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie nakłada na mieszkańców żadnych nowych obowiązków.
Urzędy nie przeprowadzają kontroli mieszkań w związku z poradnikiem i nie żądają żadnych danych osobowych ani finansowych. Każda taka próba kontaktu powinna wzbudzić czujność.
Dlaczego to zjawisko się nasila
MSWiA zwraca uwagę, że kreatywność oszustów nie zna granic. Przestępcy szybko reagują na kampanie informacyjne i wykorzystują je do budowania wiarygodnych historii. Szczególnie narażone są osoby starsze oraz mieszkańcy, którzy nie śledzą na bieżąco oficjalnych komunikatów.
Dlatego tak duże znaczenie ma edukacja i szybkie reagowanie na podejrzane sytuacje.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli ktoś kontaktuje się z Tobą w sprawie Poradnika Bezpieczeństwa i żąda pieniędzy, danych lub wizyty w mieszkaniu, masz do czynienia z próbą oszustwa. W takiej sytuacji nie należy przekazywać żadnych informacji ani wpuszczać nieznanych osób do domu.
Warto ostrzec bliskich, szczególnie seniorów, i poinformować ich, że poradnik nie jest sprzedawany i nie wiąże się z kontrolami.
MSWiA ostrzega przed nową falą oszustw powiązanych z Poradnikiem Bezpieczeństwa. Przestępcy podszywają się pod urzędników, oferują sprzedaż poradnika, straszą kontrolami i próbują wyłudzić dane. Jedyna skuteczna obrona to czujność i weryfikowanie każdej podejrzanej sytuacji. Jeśli coś budzi wątpliwości, lepiej odmówić i zgłosić sprawę odpowiednim służbom.
