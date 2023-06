Pilny komunikat MSWiA. Od 15 czerwca ważne zmiany na lotnisku Chopina!

Od 15 czerwca do końca września br., w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie, dzieci powyżej 12 roku życia skorzystają z bramek automatycznej kontroli granicznej (bramek ABC), wyjeżdżając z Polski. To pilotażowy program Straży Granicznej. Do tej pory z bramek ABC dzieci korzystały, wjeżdżając do naszego kraju.



📣Od jutra tj.od 15.06 w lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie,dzieci powyżej 1️⃣2️⃣roku życia będą mogły odprawić się w bramkach automatycznej kontroli granicznej #bramkiABC wyjeżdżając z🇵🇱 Do tej pory było to możliwe jedynie przy wjeździe do🇵🇱 👉 https://t.co/Wq3QVPziVd pic.twitter.com/iXFwFuIL0W

Bramki automatycznej odprawy granicznej (ang. Automated Border Control) to nowoczesne biometryczne bramki, które wykorzystywane są do samodzielnej odprawy pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen, co znacząco skraca czas odprawy i przepustowość lotniczych przejść granicznych.To prosty w obsłudze i intuicyjny system kontroli, dzięki któremu podróżni podczas przekroczenia granicy samodzielnie mogą skanować swój dokument tożsamości, przykładając go do czytnika.

Obecnie bramki ABC znajdują się w sześciu lotniczych przejściach granicznych:

Gdańsk-Rębiechowo,

Kraków-Balice,

Poznań-Ławica,

Warszawa-Modlin,

Warszawa-Okęcie,

Wrocław-Strachowice.

Obecnie w lotniczych przejściach granicznych znajdują się łącznie 72 bramki , w tym 43 na przylot do Polski. Od czerwca 2019 r. do końca 2022 r. z bramek ABC skorzystało 4,7 mln podróżnych.

W bramkach ABC mogą odprawiać się wyłącznie obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Szwajcarii, posługujący się biometrycznym dokumentami podróży.

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika. Po otwarciu drzwi wejściowych podróżny musi wejść do środka. Następuje proces sprawdzenia i weryfikacji biometrycznej. Automatycznie porównywane są wizerunek twarzy, odciski palców i potwierdzane, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Dzięki weryfikacji danych biometrycznych bramka ABC wyklucza możliwość posłużenia się podrobionym, przerobionym lub cudzym dokumentem. Bramki ABC są połączone z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna. Pozwala to wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otwierają się drzwi wyjściowe i pasażer może opuścić bramkę. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności i szczegółowych sprawdzeń, podróżny jest kierowany na II linię kontroli.

Procedura trwa kilkanaście sekund, co przy kumulacji lotów pozwala znacząco skrócić zarówno czas oczekiwania na kontrolę, jak i samej kontroli. Wdrożenie automatycznej odprawy zwiększa przepustowość odprawy granicznej, ponieważ skraca czas samej odprawy — kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.