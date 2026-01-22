Pilny komunikat MSWiA. Ruszyły kontrole w schroniskach w całym kraju, wykazano rażące uchybienia

22 stycznia 2026 19:05 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumowało wstępne wyniki akcji kontrolnej w schroniskach dla zwierząt, zleconej 19 stycznia 2026 roku. Powiatowi inspektorzy weterynarii przeprowadzili ponad 200 niezapowiedzianych wizyt w ponad 175 obiektach. W części z nich wykazano szereg rażących uchybień.

Fot. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lokalizacje wymagające interwencji

Na podstawie spływających raportów, resort zidentyfikował 4 placówki, w których stwierdzono nieprawidłowości. MSWiA wezwało już wojewodów do podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych w tych miejscach.

Schroniska wymienione w komunikacie MSWiA:

Wymienione powyżej obiekty zostały dziś poddane ponownej kontroli przez wojewodów w asyście Policji oraz powiatowych lekarzy weterynarii.

Wykaz stwierdzonych uchybień

Podczas przeprowadzonych weryfikacji w kontrolowanych miejscach stwierdzono następujące naruszenia standardów opieki nad zwierzętami:

Kategoria uchybienia Szczegółowe stwierdzone nieprawidłowości
Ochrona przed zimnem Niewystarczające zabezpieczenie zwierząt przed mrozem oraz zamarznięta woda w miskach.
Infrastruktura Uszkodzenia oraz braki w infrastrukturze schronisk.
Warunki bytowe Zbyt duża liczba zwierząt przebywająca w zamkniętych przestrzeniach.
Higiena i obsługa Niewystarczający poziom higieny oraz niedbała dokumentacja procedur i działań pracowników.

Co to oznacza dla czytelnika?

MSWiA podkreśla, że dobrostan zwierząt, szczególnie w okresie silnych mrozów i porywistego wiatru, jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Żadne sygnały o zaniedbaniach nie będą lekceważone.

Jeśli zauważysz niepokojące warunki w schronisku w Twojej okolicy:

  1. Poinformuj właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

  2. W sytuacjach nagłych możesz zgłosić interwencję na Policję.

