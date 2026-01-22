Pilny komunikat MSWiA. Ruszyły kontrole w schroniskach w całym kraju, wykazano rażące uchybienia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumowało wstępne wyniki akcji kontrolnej w schroniskach dla zwierząt, zleconej 19 stycznia 2026 roku. Powiatowi inspektorzy weterynarii przeprowadzili ponad 200 niezapowiedzianych wizyt w ponad 175 obiektach. W części z nich wykazano szereg rażących uchybień.
Lokalizacje wymagające interwencji
Na podstawie spływających raportów, resort zidentyfikował 4 placówki, w których stwierdzono nieprawidłowości. MSWiA wezwało już wojewodów do podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych w tych miejscach.
Schroniska wymienione w komunikacie MSWiA:
-
Schronisko w Tarnowie.
-
Schronisko w Oświęcimiu.
-
Schronisko w Sobolewie.
-
Schronisko w Golubiu-Dobrzyniu.
Wymienione powyżej obiekty zostały dziś poddane ponownej kontroli przez wojewodów w asyście Policji oraz powiatowych lekarzy weterynarii.
Wykaz stwierdzonych uchybień
Podczas przeprowadzonych weryfikacji w kontrolowanych miejscach stwierdzono następujące naruszenia standardów opieki nad zwierzętami:
|Kategoria uchybienia
|Szczegółowe stwierdzone nieprawidłowości
|Ochrona przed zimnem
|Niewystarczające zabezpieczenie zwierząt przed mrozem oraz zamarznięta woda w miskach.
|Infrastruktura
|Uszkodzenia oraz braki w infrastrukturze schronisk.
|Warunki bytowe
|Zbyt duża liczba zwierząt przebywająca w zamkniętych przestrzeniach.
|Higiena i obsługa
|Niewystarczający poziom higieny oraz niedbała dokumentacja procedur i działań pracowników.
Co to oznacza dla czytelnika?
MSWiA podkreśla, że dobrostan zwierząt, szczególnie w okresie silnych mrozów i porywistego wiatru, jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Żadne sygnały o zaniedbaniach nie będą lekceważone.
Jeśli zauważysz niepokojące warunki w schronisku w Twojej okolicy:
-
Poinformuj właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
-
W sytuacjach nagłych możesz zgłosić interwencję na Policję.
