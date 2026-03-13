Pilny komunikat MSZ. Polacy powinni natychmiast opuścić ten kraj

13 marca 2026 19:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w Iranie. W związku z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie resort stanowczo odradza wszelkie podróże do tego kraju. Jednocześnie Polacy przebywający obecnie na jego terytorium zostali wezwani do jak najszybszego opuszczenia Iranu.

MSZ ostrzega przed eskalacją sytuacji
Resort spraw zagranicznych podkreśla, że obecna sytuacja w regionie jest bardzo dynamiczna i nie można wykluczyć jej dalszego pogorszenia. W komunikacie wskazano, że istnieje ryzyko wzrostu napięcia, a nawet pojawienia się działań zbrojnych na terytorium Iranu.

Władze ostrzegają również, że w przypadku eskalacji sytuacji opuszczenie kraju może stać się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Wyjazd z kraju może zostać zablokowany
MSZ zwraca uwagę, że w sytuacji nagłego pogorszenia bezpieczeństwa mogą pojawić się poważne utrudnienia w podróżowaniu. Chodzi m.in. o możliwość zamknięcia przestrzeni powietrznej, blokady przejść granicznych czy ograniczenia w funkcjonowaniu transportu.

Dodatkowo w takich okolicznościach kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz uzyskanie pomocy konsularnej może być znacznie utrudnione.

Apel do Polaków przebywających w Iranie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednoznacznie zaleca wszystkim obywatelom Polski, którzy obecnie znajdują się w Iranie, aby jak najszybciej opuścili jego terytorium.

Resort wskazuje także, że osoby pozostające w tym kraju powinny na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące sytuacji bezpieczeństwa.

Co powinni zrobić Polacy w Iranie
MSZ zaleca również podjęcie kilku ważnych kroków, które mogą ułatwić kontakt z polskimi służbami dyplomatycznymi.

Osoby przebywające w Iranie powinny zarejestrować się w systemie Odyseusz. System ten umożliwia przekazywanie informacji o sytuacji bezpieczeństwa i ułatwia kontakt z obywatelami Polski znajdującymi się za granicą.

Dodatkowo zaleca się regularne sprawdzanie komunikatów publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz polskich placówek dyplomatycznych. Warto także śledzić informacje publikowane w serwisie Polak za granicą.

Co to oznacza dla czytelnika
Komunikat MSZ oznacza, że sytuacja w Iranie jest oceniana przez polskie władze jako potencjalnie niebezpieczna. Dlatego osoby planujące podróż do tego kraju powinny z niej zrezygnować, a Polacy przebywający tam obecnie powinni rozważyć możliwie szybki wyjazd.

W przypadku dalszego pogorszenia sytuacji możliwości opuszczenia kraju mogą zostać ograniczone.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Resort jednoznacznie odradza podróże do Iranu i wzywa obywateli przebywających w tym kraju do jego natychmiastowego opuszczenia.

