Pilny komunikat MSZ. Specjalne loty do Polski, miejsca ograniczone

6 marca 2026 17:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polskie władze uruchamiają dodatkowe rejsy powrotne do kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT przygotowano specjalne połączenia dla osób przebywających za granicą. Chodzi o turystów znajdujących się m.in. na Sri Lance i Malediwach.

Decyzja zapadła w trybie pilnym, a liczba dostępnych miejsc może być ograniczona.

Nowe loty powrotne do Polski

Zgodnie z komunikatem MSZ zaplanowano dodatkowe rejsy na trasach:

Colombo – Warszawa
Male – Warszawa

Loty mają zostać zrealizowane 10 marca w godzinach porannych. W pierwszej kolejności przewidziano je dla osób, które potrzebują powrotu do kraju w trybie pilnym.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, będą mogły z nich skorzystać także osoby podróżujące indywidualnie.

Sprzedaż biletów tylko w wybranych biurach

Ministerstwo poinformowało, że bilety na te rejsy nie będą dostępne w standardowej sprzedaży. Zakupu można dokonać wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży obsługujących operację powrotów.

Na liście wskazano trzy podmioty:

Weco-Travel
eTravel
LOT Travel

To właśnie przez tych agentów można uzyskać informacje o dostępności miejsc oraz dokonać rezerwacji.

Dlaczego uruchomiono dodatkowe rejsy

Takie połączenia są zwykle organizowane w sytuacjach wymagających wsparcia obywateli przebywających za granicą. Dotyczy to m.in. problemów logistycznych, zakłóceń w ruchu lotniczym lub konieczności powrotu większej liczby turystów w krótkim czasie.

MSZ podkreśla, że kolejne informacje dotyczące ewentualnych następnych lotów będą publikowane na oficjalnych kanałach komunikacyjnych Polskich Linii Lotniczych LOT.

Co to oznacza dla podróżnych

Osoby przebywające obecnie na Sri Lance lub Malediwach, które planują szybki powrót do Polski, powinny jak najszybciej skontaktować się z wskazanymi biurami podróży.

Liczba miejsc w takich rejsach jest ograniczona, a zainteresowanie może być duże. Dlatego decyzja o rezerwacji powinna zostać podjęta możliwie szybko.

