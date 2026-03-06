Pilny komunikat MSZ. Specjalne loty do Polski, miejsca ograniczone
Polskie władze uruchamiają dodatkowe rejsy powrotne do kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT przygotowano specjalne połączenia dla osób przebywających za granicą. Chodzi o turystów znajdujących się m.in. na Sri Lance i Malediwach.
Decyzja zapadła w trybie pilnym, a liczba dostępnych miejsc może być ograniczona.
Nowe loty powrotne do Polski
Zgodnie z komunikatem MSZ zaplanowano dodatkowe rejsy na trasach:
Colombo – Warszawa
Male – Warszawa
Loty mają zostać zrealizowane 10 marca w godzinach porannych. W pierwszej kolejności przewidziano je dla osób, które potrzebują powrotu do kraju w trybie pilnym.
Jeżeli pozostaną wolne miejsca, będą mogły z nich skorzystać także osoby podróżujące indywidualnie.
Sprzedaż biletów tylko w wybranych biurach
Ministerstwo poinformowało, że bilety na te rejsy nie będą dostępne w standardowej sprzedaży. Zakupu można dokonać wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży obsługujących operację powrotów.
✈️ Polskie Linie Lotnicze LOT, we współpracy z biurami podróży, uruchamiają rejsy powrotne na trasach Colombo-Warszawa i Male-Warszawa.
Na dodatkowych rejsach zaplanowanych na 10 marca w godzinach porannych – w miarę dostępności – udostępnione zostaną miejsca dla turystów… pic.twitter.com/4cQjt3fZTs
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 5, 2026
Na liście wskazano trzy podmioty:
Weco-Travel
eTravel
LOT Travel
To właśnie przez tych agentów można uzyskać informacje o dostępności miejsc oraz dokonać rezerwacji.
Dlaczego uruchomiono dodatkowe rejsy
Takie połączenia są zwykle organizowane w sytuacjach wymagających wsparcia obywateli przebywających za granicą. Dotyczy to m.in. problemów logistycznych, zakłóceń w ruchu lotniczym lub konieczności powrotu większej liczby turystów w krótkim czasie.
MSZ podkreśla, że kolejne informacje dotyczące ewentualnych następnych lotów będą publikowane na oficjalnych kanałach komunikacyjnych Polskich Linii Lotniczych LOT.
Co to oznacza dla podróżnych
Osoby przebywające obecnie na Sri Lance lub Malediwach, które planują szybki powrót do Polski, powinny jak najszybciej skontaktować się z wskazanymi biurami podróży.
Liczba miejsc w takich rejsach jest ograniczona, a zainteresowanie może być duże. Dlatego decyzja o rezerwacji powinna zostać podjęta możliwie szybko.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.