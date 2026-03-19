Pilny komunikat PKO BP! Część usług przestanie działać. Klienci mogą zostać bez dostępu do pieniędzy
PKO Bank Polski wydał pilne ostrzeżenie dla swoich klientów. W najbliższą niedzielę, 22 marca, w godzinach od 00:00 do 12:00 zaplanowano prace techniczne, które poważnie ograniczą dostęp do kluczowych usług bankowych. W praktyce oznacza to, że przez pół dnia wiele funkcji przestanie działać.
Nie zalogujesz się i nie zrobisz przelewu
W czasie prac technicznych klienci nie będą mogli korzystać z serwisów internetowych ani telefonicznych iPKO oraz iPKO biznes. Niedostępna będzie także aplikacja iPKO biznes oraz usługi PKO Junior.
To oznacza jedno – brak możliwości sprawdzenia konta, wykonania przelewu czy zarządzania finansami online. Dla wielu osób może to być poważny problem, zwłaszcza jeśli planowali ważne płatności.
Problemy z płatnościami w internecie
Utrudnienia dotkną również zakupów online. Nie będzie działać usługa „Płacę z iPKO”, a także funkcje otwartej bankowości i Allegro Klik.
Choć płatności kartą będą możliwe, to bank wprowadza dodatkowe ograniczenia. Autoryzacja transakcji internetowych kartą (3D-Secure 2) będzie dostępna wyłącznie poprzez kod SMS i PIN. Dla części użytkowników może to oznaczać opóźnienia lub problemy z finalizacją zakupów.
Co nadal będzie działać?
Nie wszystko jednak zostanie wyłączone. Klienci wciąż będą mogli korzystać z aplikacji IKO, ale w ograniczonym zakresie. Wypłaty z bankomatów oraz płatności w sklepach – zarówno stacjonarnych, jak i internetowych – będą możliwe wyłącznie przy użyciu BLIKA.
Dodatkowo karty płatnicze mają działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych bez zmian.
Bank apeluje: zrób to wcześniej
PKO BP nie ukrywa, że utrudnienia będą odczuwalne. Bank apeluje do klientów, aby wszystkie ważne operacje finansowe wykonali wcześniej.
Jeśli ktoś zostawi przelew na ostatnią chwilę albo będzie chciał zapłacić online w trakcie przerwy technicznej, może się mocno zdziwić.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli masz konto w PKO BP, lepiej potraktuj ten komunikat poważnie. W niedzielny poranek możesz zostać bez dostępu do bankowości internetowej i części płatności.
Najbezpieczniej jest przygotować się wcześniej. Zrób przelewy, sprawdź saldo i upewnij się, że masz dostęp do alternatywnych metod płatności. W przeciwnym razie możesz zostać zablokowany w najmniej odpowiednim momencie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.