Pilny komunikat PKO BP. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich klientów
Od dziś PKO Bank Polski ostrzega klientów iPKO biznes przed nową falą oszustw. Przestępcy podszywają się pod stronę logowania i kierują przedsiębiorców na fałszywe witryny, które wyglądają jak oryginalne. Każdy błąd może kosztować utratę pieniędzy z firmowego rachunku.
Co się zmienia
W wyszukiwarce pojawiły się płatne reklamy prowadzące do stron łudząco podobnych do prawdziwego panelu iPKO biznes. Cyberprzestępcy kupują reklamy tak, aby ich link znajdował się nad normalnymi wynikami wyszukiwania. Na pierwszy rzut oka różnica jest trudna do zauważenia.
Bank wyjaśnia, że jego wiadomości e-mail oraz SMS nie zawierają żadnych linków do logowania. Jeśli klient kliknie fałszywy adres, może zostać poproszony o podanie identyfikatora, hasła, kodów autoryzacyjnych lub innych danych wrażliwych.
Fakty, które musisz znać
– PKO BP potwierdza, że oszuści aktywnie podszywają się pod serwis iPKO biznes.
– Fałszywe adresy są promowane w reklamach wyszukiwarek.
– Oryginalna strona iPKO biznes ma adres: ipko-biznes.pkobp.pl.
– Bank nie wysyła linków do logowania w SMS i e-mailach.
– Przestępcy wykorzystują presję czasu i wygląd interfejsu identyczny z prawdziwym.
Eksperci od cyberbezpieczeństwa podkreślają, że to jeden z najskuteczniejszych sposobów wyłudzania danych, bo wielu użytkowników klika pierwszy wynik w wyszukiwarce bez sprawdzania domeny.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli prowadzisz firmę, korzystasz z iPKO biznes lub logujesz się do banku z komputera, na którym pracujesz, musisz zachować szczególną ostrożność. Złodzieje potrafią przygotować stronę, która wygląda identycznie jak panel PKO BP. Jedyną różnicę widać w pasku adresu.
Zanim wpiszesz login, sprawdź:
– czy adres zaczyna się od https,
– czy domena należy do pkobp.pl,
– czy nie trafiłaś tam z reklamy wyszukiwarki,
– czy system nie prosi o dane, których bank nigdy nie wymaga.
Jeśli coś wygląda inaczej niż zwykle, przerwij logowanie i wpisz adres ręcznie.
Podsumowanie i wezwanie do działania
PKO BP ostrzega przed realnym zagrożeniem, które dotyczy tysięcy polskich przedsiębiorców. Fałszywe strony logowania pojawiają się coraz częściej i są coraz bardziej dopracowane. Aby chronić pieniądze swojej firmy, sprawdzaj każdorazowo adres strony logowania i unikaj linków z reklam oraz wiadomości.
Sprawdź teraz, z jakiego adresu logujesz się do iPKO biznes i upewnij się, że korzystasz wyłącznie z oficjalnej domeny. Jeśli coś wzbudzi Twoje podejrzenia, skontaktuj się z bankiem i zgłoś próbę oszustwa.
