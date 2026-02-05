Pilny komunikat PKP. Pogodowy armagedon uderza w kolej. „Możliwe opóźnienia w całym kraju”
Zima pokazuje swoje najgroźniejsze oblicze, a skutki nagłego załamania pogody odczują tysiące pasażerów. PKP Intercity wydało właśnie ostrzeżenie dla podróżnych. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, w tym marznące opady, pociągi w całej Polsce mogą notować poważne opóźnienia. Sytuacja jest dynamiczna, a przewoźnik prosi o śledzenie komunikatów.
Lód na trakcji. Pociągi mogą stanąć
To nie są dobre wieści dla osób planujących dzisiaj podróż koleją. PKP Intercity opublikowało w mediach społecznościowych pilny komunikat z oznaczeniem „Uwaga podróżni” oraz grafiką „Ważna informacja”. Przewoźnik informuje wprost: w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi na terenie całego kraju możliwe są utrudnienia w ruchu.
Głównym winowajcą są marznące opady oraz oblodzenia. To dla kolei jeden z najtrudniejszych scenariuszy. Lód osadzający się na sieci trakcyjnej może uniemożliwić pobór prądu przez lokomotywy, co w skrajnych przypadkach prowadzi do całkowitego zatrzymania składów w szczerym polu.
Cała Polska zagrożona utrudnieniami
Co istotne, ostrzeżenie nie dotyczy tylko jednego regionu. PKP Intercity zaznacza, że problemy mogą wystąpić na terenie całego kraju. Oznacza to, że opóźnienia oraz nagłe zmiany w kursowaniu pociągów mogą dotknąć pasażerów zarówno na północy, jak i na południu Polski.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie jedź „w ciemno”
Jeśli masz dziś zaplanowaną podróż lub czekasz na bliskich na dworcu, musisz zachować czujność.
- Sprawdź rozkład online: Przewoźnik prosi o bieżące śledzenie oficjalnych komunikatów. Najlepiej korzystać z aplikacji „Portal Pasażera” lub strony rozklad-pkp.pl, gdzie opóźnienia są aktualizowane w czasie rzeczywistym.
- Przygotuj się na czekanie: Jeśli musisz ruszyć w trasę, zabierz ze sobą prowiant, wodę i naładowany powerbank. W przypadku oblodzenia sieci, postoje mogą trwać dłużej niż standardowe opóźnienie.
- Śledź komunikaty na dworcach: Sytuacja pogodowa jest zmienna, więc decyzje o odwołaniu pociągów lub zmianie trasy mogą zapadać w ostatniej chwili.
Ważna informacja:
Komunikat został opublikowany przez oficjalny profil PKP Intercity. Przewoźnik ostrzega o możliwości wystąpienia zmian w kursowaniu pociągów.
