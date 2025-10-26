Pilny komunikat. Policja ostrzega: już ponad 50 zgłoszeń z kolejnego miasta o nieuprawnionych wypłatach z kont
Policja z województwa kujawsko-pomorskiego wydała pilny komunikat. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przyjęli już ponad 50 zgłoszeń dotyczących nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów jednego z banków. Trwa analiza przyjętych zawiadomień i ustalanie sprawców.
Najwięcej zgłoszeń z Bydgoszczy
Z informacji przekazanych przez służby wynika, że większość zgłoszeń pochodzi z Bydgoszczy – aż 51 przypadków. Pojedyncze zgłoszenia napłynęły także z Nakła, Żnina oraz Aleksandrowa Kujawskiego. Policjanci nie wykluczają, że skala zjawiska może się zwiększyć w najbliższych dniach.
Trwa analiza i współpraca z bankiem
Funkcjonariusze kontaktują się z przedstawicielami banku w celu ustalenia, w jaki sposób mogło dojść do wypłat z kont klientów bez ich wiedzy. Policja nie ujawnia, o jaki bank chodzi, jednak zapewnia, że działania w tej sprawie są prowadzone w trybie pilnym.
Jak postępować, jeśli zauważysz brak pieniędzy na koncie
Policja apeluje do osób, które mogły zostać poszkodowane, by niezwłocznie złożyły zawiadomienie o przestępstwie. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego oraz — jeśli to możliwe — wydrukowaną historię rachunku z zaznaczonymi podejrzanymi transakcjami.
Apel o ostrożność
Służby po raz kolejny przypominają o konieczności zachowania czujności przy korzystaniu z bankowości elektronicznej. Nie należy klikać w linki otrzymywane w wiadomościach SMS lub e-mailach, ani udostępniać danych logowania do konta bankowego.
Co to oznacza dla czytelnika
Sprawa z województwa kujawsko-pomorskiego pokazuje, jak niebezpieczne mogą być ataki cyberprzestępców na konta bankowe. Nawet jeśli problem dotyczy obecnie jednego banku, podobne przypadki mogą pojawić się w innych regionach kraju. Dlatego warto regularnie sprawdzać saldo konta i reagować natychmiast, gdy tylko zauważymy nieautoryzowaną transakcję.
