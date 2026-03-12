Pilny komunikat. Policja ostrzega po poważnym wypadku. Dwie osoby ciężko ranne
Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność na drogach. Powodem jest poważny wypadek, do którego doszło 11 marca przed południem na ulicy Piekiełko w Mławie. W zdarzeniu ciężko ranni zostali kierowca oraz pasażer samochodu osobowego.
Służby podkreślają, że podobne sytuacje mogą wydarzyć się wszędzie, dlatego apel o rozwagę kierowany jest do wszystkich kierowców – także tych poruszających się po Warszawie i okolicach.
Samochód uderzył w drzewo i przewrócił się na bok
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierowca volkswagena jechał od strony ulicy Studzieniec w Mławie. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem.
Samochód zjechał na pobocze, następnie przewrócił się na bok i uderzył w drzewo.
Siła uderzenia była na tyle duża, że zarówno kierowca, jak i pasażer zostali zakleszczeni we wraku pojazdu.
Świadkowie ruszyli z pomocą
Jako pierwsi pomocy poszkodowanym udzielili świadkowie zdarzenia. Natychmiast powiadomili oni służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu.
Ratownicy medyczni oraz strażacy przeprowadzili akcję wydobycia poszkodowanych z rozbitego samochodu.
Stan kierowcy był bardzo poważny, dlatego zdecydowano o jego natychmiastowym transporcie do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Został on przewieziony do placówki w Olsztynie.
Pasażer pojazdu, również ranny, trafił do szpitala w Mławie.
Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia
Funkcjonariusze prowadzą obecnie szczegółowe czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg wypadku oraz jego przyczyny.
Na tym etapie policja analizuje m.in. prędkość pojazdu, warunki drogowe oraz stan techniczny samochodu.
Apel policji do kierowców
Policjanci przypominają, że wiosenne warunki pogodowe często sprawiają, że kierowcy czują się na drodze zbyt pewnie. Dobra widoczność i sucha nawierzchnia mogą skłaniać do szybszej jazdy.
Tymczasem nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków drogowych.
Służby apelują, aby zawsze dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze i pamiętać, że chwila brawury może doprowadzić do tragedii.
Co to oznacza dla kierowców
Policja przypomina, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od odpowiedzialności kierujących. Nawet niewielki błąd lub zbyt duża prędkość na zakręcie może zakończyć się poważnym wypadkiem.
Dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na łukach drogi oraz w miejscach o ograniczonej widoczności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.