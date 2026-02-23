Pilny komunikat policji dla mieszkańców Warszawy. Policja ostrzega
Stołeczni funkcjonariusze wydali krytyczne ostrzeżenie przed grupami przestępczymi, które terroryzują mieszkańców Warszawy fałszywymi telefonami. Przestępcy, podszywając się pod policjantów, agentów CBA czy prokuratorów, budują w swoich ofiarach skrajne poczucie zagrożenia, by w efekcie wyłudzić oszczędności całego życia. Metody „na wnuczka” czy „na tajną akcję” ewoluują, a oszuści wykorzystują technologię do manipulowania numerami telefonów. Przeczytaj ten tekst do końca i przekaż go bliskim – Twoja reakcja może uratować ich przed finansową ruiną.
Mechanizm ataku jest zawsze podobny: telefon dzwoni w najmniej oczekiwanym momencie, a głos w słuchawce, podając się za osobę zaufania publicznego, żąda natychmiastowej współpracy. Policja przypomina z całą stanowczością: prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie informują o prowadzonych działaniach przez telefon i nigdy, pod żadnym pozorem, nie żądają przekazania gotówki. Jeśli usłyszysz prośbę o pieniądze lub udział w „tajnej akcji przeciwko hakerom”, natychmiast przerwij rozmowę – po drugiej stronie linii znajduje się bezwzględny przestępca.
Katalog kłamstw: Jakie metody stosują dziś oszuści?
Przestępcy błyskawicznie reagują, gdy w słuchawce usłyszą głos starszej osoby, dopasowując scenariusz do jej wrażliwości.
Metoda „na wypadek”: Oszust podaje się za wnuczka lub policjanta, informując o tragicznych skutkach zdarzenia drogowego, w którym konieczne są pieniądze na „wykupienie” bliskiej osoby z aresztu.
Metoda „na policjanta i CBA”: Słyszysz, że Twoje oszczędności w banku są zagrożone przez szajkę hakerów i jedynym ratunkiem jest ich wypłata i przekazanie „funkcjonariuszowi” do bezpiecznego depozytu.
Metoda „na listonosza”: Przestępca dzwoni, by „zweryfikować adres” doręczenia paczki, co jest wstępem do zebrania informacji o domownikach i późniejszego ataku.
Blokada linii: Podczas namawiania do weryfikacji tożsamości pod numerem 997, oszust nie rozłącza się, co sprawia, że ofiara wybierając numer, wciąż rozmawia z kompanem przestępcy.
Dekalog bezpieczeństwa: Tego policjant NIGDY nie zrobi
Zapamiętaj te zasady i powtarzaj je swoim rodzicom oraz dziadkom, aby zbudować w nich odporność na manipulację.
- Brak żądań finansowych:** Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy obcym osobom, nie każe ich zostawiać w umówionych miejscach ani przelewać na inne konta.
- Brak „tajnych akcji”:** Policjanci nigdy nie angażują cywilów do udziału w „zasadzkach” czy „śledztwach przeciwko hakerom” przez telefon.
- Brak telefonów z 997:** Funkcjonariusze nigdy nie dzwonią z numeru alarmowego; jeśli widzisz taki numer na wyświetlaczu, to próba oszustwa.
- Zasada rozłączenia:** Prawidłowa weryfikacja policjanta wymaga fizycznego rozłączenia poprzedniej rozmowy i samodzielnego wybrania numeru 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.