Pilny komunikat policji dla mieszkańców Warszawy. Policja ostrzega

23 lutego 2026 09:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Stołeczni funkcjonariusze wydali krytyczne ostrzeżenie przed grupami przestępczymi, które terroryzują mieszkańców Warszawy fałszywymi telefonami. Przestępcy, podszywając się pod policjantów, agentów CBA czy prokuratorów, budują w swoich ofiarach skrajne poczucie zagrożenia, by w efekcie wyłudzić oszczędności całego życia. Metody „na wnuczka” czy „na tajną akcję” ewoluują, a oszuści wykorzystują technologię do manipulowania numerami telefonów. Przeczytaj ten tekst do końca i przekaż go bliskim – Twoja reakcja może uratować ich przed finansową ruiną.

Fot. Warszawa w Pigułce

Mechanizm ataku jest zawsze podobny: telefon dzwoni w najmniej oczekiwanym momencie, a głos w słuchawce, podając się za osobę zaufania publicznego, żąda natychmiastowej współpracy. Policja przypomina z całą stanowczością: prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie informują o prowadzonych działaniach przez telefon i nigdy, pod żadnym pozorem, nie żądają przekazania gotówki. Jeśli usłyszysz prośbę o pieniądze lub udział w „tajnej akcji przeciwko hakerom”, natychmiast przerwij rozmowę – po drugiej stronie linii znajduje się bezwzględny przestępca.

Katalog kłamstw: Jakie metody stosują dziś oszuści?

Przestępcy błyskawicznie reagują, gdy w słuchawce usłyszą głos starszej osoby, dopasowując scenariusz do jej wrażliwości.

Metoda „na wypadek”: Oszust podaje się za wnuczka lub policjanta, informując o tragicznych skutkach zdarzenia drogowego, w którym konieczne są pieniądze na „wykupienie” bliskiej osoby z aresztu.

Metoda „na policjanta i CBA”: Słyszysz, że Twoje oszczędności w banku są zagrożone przez szajkę hakerów i jedynym ratunkiem jest ich wypłata i przekazanie „funkcjonariuszowi” do bezpiecznego depozytu.

Metoda „na listonosza”: Przestępca dzwoni, by „zweryfikować adres” doręczenia paczki, co jest wstępem do zebrania informacji o domownikach i późniejszego ataku.

Blokada linii: Podczas namawiania do weryfikacji tożsamości pod numerem 997, oszust nie rozłącza się, co sprawia, że ofiara wybierając numer, wciąż rozmawia z kompanem przestępcy.

Dekalog bezpieczeństwa: Tego policjant NIGDY nie zrobi

Zapamiętaj te zasady i powtarzaj je swoim rodzicom oraz dziadkom, aby zbudować w nich odporność na manipulację.

  • Brak żądań finansowych:** Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy obcym osobom, nie każe ich zostawiać w umówionych miejscach ani przelewać na inne konta.
  • Brak „tajnych akcji”:** Policjanci nigdy nie angażują cywilów do udziału w „zasadzkach” czy „śledztwach przeciwko hakerom” przez telefon.
  • Brak telefonów z 997:** Funkcjonariusze nigdy nie dzwonią z numeru alarmowego; jeśli widzisz taki numer na wyświetlaczu, to próba oszustwa.
  • Zasada rozłączenia:** Prawidłowa weryfikacja policjanta wymaga fizycznego rozłączenia poprzedniej rozmowy i samodzielnego wybrania numeru 112.
