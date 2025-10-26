Pilny komunikat policji: pieniądze masowo znikają z kont klientów. Już 120 ofiar
Od soboty 25 października z bankomatów w całej Polsce masowo wypłacane są pieniądze z kont klientów Santander Banku. Tylko w Poznaniu policja przyjęła prawie 70 zgłoszeń o nieuprawnionych transakcjach, a w województwie kujawsko-pomorskim – ponad 50. Śledczy są przekonani: to zorganizowana akcja przestępcza o większej skali.
Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak, pieniądze były wypłacane od soboty w różnych bankomatach na terenie całego kraju – między innymi w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi oraz Bydgoszczy. Kwoty wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Poszkodowani otrzymywali powiadomienia SMS o wypłatach, których sami nie wykonywali.
Nakładki na bankomatach – tak działali przestępcy
Bank Santander potwierdził, że w sobotę wykrył transakcje o charakterze przestępczym wykonywane przy użyciu kart płatniczych klientów w bankomatach sieci współpracującej. Rzeczniczka banku wyjaśniła, że przestępcy prawdopodobnie zamontowali specjalne nakładki skanujące na bankomatach, które przechwytywały dane kart. Obecnie trwa kontrola wytypowanych urządzeń, a bank oraz operator bankomatów analizują, jak dokładnie doszło do kradzieży danych.
Santander zapewnił, że po wykryciu oszustwa natychmiast wdrożył rozwiązania uniemożliwiające przestępcom dalsze działania. Bank złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a środki klientów, które zostały skradzione, mają zostać zwrócone już w poniedziałek.
Co musisz teraz zrobić?
Policja apeluje do wszystkich klientów Santandera o natychmiastowe sprawdzenie historii rachunków. Jeśli zauważysz podejrzaną transakcję, zgłoś się na najbliższy komisariat policji. Zabierz ze sobą dowód osobisty, numer konta bankowego oraz wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem podejrzanych operacji.
Rzecznik wielkopolskiej policji podkreśla, że ofiar może być znacznie więcej. Policjanci są w stałym kontakcie z działem bezpieczeństwa banku i na bieżąco analizują napływające zawiadomienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a służby nie wykluczają kolejnych zgłoszeń z innych regionów kraju.
Jak się zabezpieczyć przed kolejnymi atakami?
Santander Bank Polska apeluje do klientów o zwracanie szczególnej uwagi na wygląd bankomatów i sprawdzanie, czy ich konstrukcja nie wzbudza podejrzeń dotyczących ewentualnej ingerencji osób trzecich. Jeśli zauważysz coś niepokojącego – niezabezpieczone elementy, wystające części, nietypowe nakładki na miejscu, gdzie wkładasz kartę – nie używaj takiego bankomatu i zgłoś ten fakt na infolinię banku pod numerem 1 9999.
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa od lat ostrzegają przed tzw. skimmingiem – metodą kradzieży danych z kart płatniczych za pomocą urządzeń montowanych na bankomatach. Przestępcy instalują niewielkie nakładki na czytnikach kart oraz miniaturowe kamery rejestrujące kod PIN. W ciągu kilku godzin mogą w ten sposób przechwycić dane dziesiątek klientów.
Co możesz zrobić, żeby się zabezpieczyć? Zawsze zasłaniaj klawiaturę dłonią podczas wpisywania PIN-u, regularnie sprawdzaj historię transakcji w aplikacji mobilnej i reaguj na każdą podejrzaną operację. Najlepiej też ustawiać limity wypłat oraz powiadomienia SMS o każdej transakcji – dzięki temu dowiesz się o problemie niemal natychmiast.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.