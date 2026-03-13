Pilny komunikat policji. Poważny wypadek na drodze krajowej nr 50, droga całkowicie zablokowana
Policja w Płońsku poinformowała o poważnym zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 50. Do wypadku doszło w miejscowości Ciemniewo w gminie Sochocin. W zderzeniu uczestniczyły trzy pojazdy, a jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby, a droga jest obecnie całkowicie zablokowana.
Zderzenie trzech pojazdów
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe oraz ciągnik rolniczy.
52-letni kierowca Toyoty, mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, poruszał się w kierunku Ciechanowa. Mężczyzna w ostatniej chwili zauważył jadący przed nim ciągnik rolniczy. Podczas próby manewru jego pojazd uderzył w tył maszyny rolniczej, a następnie zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem marki Renault.
Auto wpadło do rowu
Renault, którym kierowała 46-letnia mieszkanka powiatu płońskiego, po zderzeniu wypadło z jezdni i wpadło do przydrożnego rowu. Toyota zatrzymała się natomiast w poprzek drogi, całkowicie blokując przejazd.
Kobieta kierująca Renault została przetransportowana do szpitala na badania.
Droga zablokowana, służby na miejscu
Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy zabezpieczają teren oraz ustalają dokładne okoliczności wypadku.
Droga krajowa nr 50 na wysokości Ciemniewa jest obecnie zablokowana, dlatego kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.
Co to oznacza dla kierowców
Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
Osobom podróżującym tą trasą zaleca się wybór dróg alternatywnych i objazdów, aby uniknąć długiego oczekiwania w korkach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.