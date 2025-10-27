Pilny komunikat Policji! Uważajcie. Ci ludzie próbują dostać się do Waszych domów!
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, oszuści twierdzą, że prowadzą „niezapowiedziane kontrole” instalacji fotowoltaicznych. Ich celem jest wzbudzenie zaufania, a następnie uzyskanie dostępu do posesji lub danych osobowych właścicieli domów. Policja ostrzega, że URE nie przeprowadza żadnych niezapowiedzianych wizyt w prywatnych gospodarstwach.
Policja apeluje o ostrożność
Funkcjonariusze przypominają, by w żadnym przypadku nie wpuszczać nieznanych osób do domu, nie podawać danych osobowych i nie podpisywać żadnych dokumentów. Każda osoba, która ma wątpliwości co do tożsamości „urzędnika”, powinna natychmiast powiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112.
– Oszustwa „na kontrolę” to jedna z metod, które w ostatnich miesiącach stają się coraz częstsze. Ich ofiarami padają głównie osoby starsze, ufne i mniej obeznane z urzędowymi procedurami – przypominają funkcjonariusze.
Jak się chronić przed oszustami?
Policja radzi, aby:
-
zawsze żądać legitymacji służbowej i dokładnie ją sprawdzać,
-
nie wpuszczać nieznajomych do domu bez potwierdzenia ich tożsamości,
-
nie podpisywać żadnych umów ani pełnomocnictw podczas niezapowiedzianych wizyt,
-
w razie wątpliwości natychmiast kontaktować się z policją.
Oszustwa coraz częstsze w całym kraju
Podobne przypadki zgłaszane są już w innych regionach Polski. Przestępcy często wykorzystują aktualne tematy – takie jak fotowoltaika, dopłaty do energii czy programy modernizacji budynków – by uwiarygodnić swoje działania.
Policja apeluje, by przekazywać ostrzeżenie dalej – zwłaszcza osobom starszym i mieszkającym samotnie. Jedna rozmowa może uchronić kogoś przed utratą oszczędności życia.
