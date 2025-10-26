Pilny komunikat policji w niedzielę! Chodzi o konta bankowe Polaków

26 października 2025

Policjanci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji poinformowali o zaniepokojących zgłoszeniach z całego kraju. Chodzi o nieuprawnione wypłaty z kont indywidualnych klientów. Jak podkreślono w komunikacie, na ten moment problem dotyczy klientów tylko jednego banku.

Policja monitoruje sytuację

Funkcjonariusze KGP skupiają się obecnie na przyjmowaniu zawiadomień, analizie materiałów procesowych i prowadzeniu czynności zmierzających do ustalenia oraz zatrzymania sprawców. Służby nie ujawniły jeszcze, o jaki bank dokładnie chodzi, ale zapewniły, że działania są prowadzone w trybie pilnym.

Ostrzeżenie dla klientów banków

Policja apeluje do wszystkich klientów instytucji finansowych o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku zauważenia nieautoryzowanych transakcji należy natychmiast skontaktować się z bankiem oraz zgłosić sprawę na policję.

Eksperci przypominają również, by regularnie sprawdzać historię rachunku, nie klikać w podejrzane linki wysyłane SMS-em lub e-mailem i nigdy nie udostępniać danych do logowania.

Co to oznacza dla czytelnika

Z komunikatu Policji wynika, że oszuści mogą wykorzystywać nowe metody wyłudzania danych lub włamań na konta bankowe. Choć obecnie problem dotyczy jednego banku, podobne ataki często rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Warto więc zabezpieczyć swoje finanse już teraz i nie lekceważyć żadnych podejrzanych transakcji.

