Pilny komunikat polskiego wojska. MON monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie

28 lutego 2026 19:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat dotyczący polskich kontyngentów wojskowych przebywających w regionie. Jak zapewniono, sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a żołnierze stosują wzmocnione procedury bezpieczeństwa.

Fot. DALL·E 3 / Warszawa w Pigułce

Stały kontakt z dowódcami

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z dowódcami Polskich Kontyngentów Wojskowych realizujących zadania w rejonie operacyjnym. MON podkreśla, że przepływ informacji odbywa się bez przerwy, a wszelkie potencjalne zagrożenia są analizowane w czasie rzeczywistym.

Procedury ochronne w bazach

Polscy żołnierze przebywający w bazach stosują obowiązujące procedury bezpieczeństwa, które mają ograniczyć ryzyko związane z zagrożeniami pośrednimi. Chodzi m.in. o:

– możliwość ostrzału rakietowego,
– ataki z użyciem bezzałogowych statków powietrznych,
– incydenty w pobliżu infrastruktury wojskowej.

Rozmieszczenie personelu odbywa się zgodnie z planami ochrony sił, a infrastruktura bazowa ma zapewniać wymagany poziom zabezpieczenia.

Brak bezpośredniego zagrożenia

Na obecnym etapie – jak podano w komunikacie – nie odnotowano zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia polskich żołnierzy. Zdolność Polskich Kontyngentów Wojskowych do realizacji zadań mandatowych pozostaje utrzymana.

MON podkreśla jednak, że sytuacja w regionie jest dynamiczna i wymaga stałej obserwacji.

Bezpieczeństwo priorytetem

Dowództwo Operacyjne zapewnia, że bezpieczeństwo personelu wojskowego jest absolutnym priorytetem. W razie zmiany sytuacji odpowiednie decyzje mają być podejmowane natychmiast.

W obliczu napięć na Bliskim Wschodzie Polska utrzymuje gotowość i kontynuuje swoje zobowiązania sojusznicze, jednocześnie zachowując podwyższony poziom czujności.

