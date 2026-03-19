Pilny komunikat polskiej ambasady. Nagłe zawieszenie lotów! Pasażerowie mogą zostać na lodzie

19 marca 2026 12:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To informacja, która może zaskoczyć tysiące podróżnych. Linie lotnicze Air France podjęły decyzję o czasowym zawieszeniu połączeń na popularnej trasie Paryż – Hawana. Przerwa potrwa ponad 2,5 miesiąca.

Loty wstrzymane na długi okres

Jak wynika z oficjalnego komunikatu, połączenia nie będą realizowane od 29 marca do 14 czerwca 2026 roku. To oznacza, że osoby planujące podróż na Kubę w tym czasie mogą napotkać poważne problemy.

Decyzja dotyczy jednej z kluczowych tras łączących Europę z Karaibami. Dla wielu pasażerów to główna opcja dotarcia do Hawany.

Powód? Problemy z paliwem

Za decyzją przewoźnika stoi poważny problem logistyczny. Chodzi o ograniczoną dostępność paliwa lotniczego w Hawanie.

To sytuacja, która wykracza poza standardowe utrudnienia. Braki paliwa mogą wpływać na całe funkcjonowanie siatki połączeń i bezpieczeństwo operacji lotniczych.

Ambasada ostrzega podróżnych

Jak informuje profil „Polak za Granicą”, powołując się na komunikat ambasady, osoby planujące podróż na Kubę powinny na bieżąco śledzić informacje od przewoźnika lub organizatora wyjazdu.

Sytuacja może się zmieniać, a decyzje linii lotniczych mogą być aktualizowane w zależności od rozwoju wydarzeń.

Co to oznacza dla pasażerów?

Jeśli masz zaplanowany lot na tej trasie, koniecznie sprawdź swój bilet. Możliwe są odwołania, zmiany terminów lub konieczność znalezienia alternatywnego połączenia.

W praktyce może to oznaczać dłuższe podróże z przesiadkami, wyższe koszty lub całkowitą zmianę planów.

Problem większy niż się wydaje?

Choć komunikat dotyczy jednej trasy, sytuacja pokazuje, jak kruche potrafią być globalne połączenia lotnicze. Problemy z paliwem w jednym miejscu mogą sparaliżować ruch na całym kierunku.

Na razie nie wiadomo, czy inne linie podejmą podobne decyzje. Jednak dla pasażerów to wyraźny sygnał, że warto przygotować się na nieprzewidziane zmiany.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

