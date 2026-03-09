Pilny komunikat Prezydenta. Karol Nawrocki wygłasza oświadczenie
Prezydent Karol Nawrocki podpisał kolejne ustawy, które właśnie wchodzą w życie. Informację przekazała Kancelaria Prezydenta RP w oficjalnym komunikacie. Łącznie podpisanych zostało dziesięć nowych aktów prawnych. Największe emocje budzi jednak jeden z nich – ustawa dotycząca ochrony polskiej ziemi.
Prezydent podkreślił, że dokument ma kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Ustawa o obronie polskiej ziemi podpisana
Wśród podpisanych aktów prawnych szczególną uwagę zwraca ustawa określana jako ustawa o obronie polskiej ziemi. Zgodnie z jej zapisami przez najbliższe 10 lat obowiązywać będzie zakaz sprzedaży polskiej ziemi w obce ręce.
Karol Nawrocki zaznaczył, że projekt tej regulacji pojawił się już na samym początku jego prezydentury.
Jak wyjaśnił, inicjatywa ustawodawcza została zgłoszona czwartego dnia po objęciu przez niego urzędu, a następnie uzyskała szerokie poparcie w parlamencie.
Zdaniem prezydenta nowe przepisy mają chronić polską wieś przed wykupem gruntów przez podmioty zagraniczne.
Prezydent ostrzega przed zagrożeniami dla rolnictwa
W swoim oświadczeniu Nawrocki wskazał, że polscy rolnicy stoją dziś przed wieloma wyzwaniami. Wśród nich wymienił m.in. skutki planowanej umowy handlowej Mercosur, napływ produktów rolnych z Ukrainy oraz wymagania wynikające z unijnego Zielonego Ładu.
Według prezydenta wszystkie te czynniki mogą zwiększać presję na krajowe gospodarstwa rolne.
Dlatego – jak podkreślił – państwo powinno aktywnie wspierać sektor rolniczy oraz chronić krajową ziemię przed spekulacją i wykupem przez zagraniczne podmioty.
– W tych warunkach państwo musi stanąć po stronie polskich rolników – zaznaczył prezydent w komunikacie.
Pakiet dziesięciu ustaw
Podpisany pakiet ustaw obejmuje nie tylko przepisy dotyczące rolnictwa. Wśród dokumentów znalazły się również regulacje dotyczące m.in.:
• zmian w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
• funkcjonowania banków spółdzielczych
• zmian w prawie o szkolnictwie wyższym
• zasad funkcjonowania rynku finansowego
• wymiany informacji podatkowych z innymi państwami
• zmian w systemie oświaty
• regulacji związanych z fundacjami i stowarzyszeniami
• zmian w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej
Wśród podpisanych aktów znalazła się także ustawa ratyfikująca umowę pomiędzy Polską a Wielką Brytanią dotyczącą wygaśnięcia części wcześniejszych zobowiązań inwestycyjnych.
167 ustaw od początku kadencji
Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących rzekomego blokowania prac rządu. Jak podkreślił, od początku swojej kadencji podpisał już 167 ustaw.
Według Nawrockiego świadczy to o tym, że Pałac Prezydencki nie utrudnia procesu legislacyjnego, lecz aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych regulacji.
Co to oznacza dla obywateli
Podpisanie ustaw oznacza, że po publikacji w Dzienniku Ustaw nowe przepisy zaczną obowiązywać w Polsce. Największe znaczenie – zdaniem prezydenta – może mieć regulacja dotycząca ochrony ziemi rolnej.
Ma ona na dłuższy czas ograniczyć możliwość sprzedaży gruntów rolnych zagranicznym podmiotom, co według autorów ustawy ma zabezpieczyć polskie rolnictwo i stabilność rynku żywnościowego.
