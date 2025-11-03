Pilny komunikat. Uwaga mieszkańcy. Gigantyczne utrudnieniach w Warszawie
Mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na poważne problemy komunikacyjne. W związku ze zgromadzeniem publicznym, które odbywa się przed gmachem przy Al. Ujazdowskich 1/3, wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Cały ciąg Al. Ujazdowskie – Belwederska na odcinku od placu Szucha do Spacerowej i Gagarina został zamknięty dla pojazdów.
Zamknięte ulice i objazdy autobusów
Zamknięcie jednej z głównych arterii południowego Śródmieścia spowodowało znaczące zmiany w kursowaniu autobusów miejskich. Linie 116, 166, 180 oraz 503 zostały skierowane na trasy objazdowe, które omijają rejon zgromadzenia.
Autobusy linii 116, 166 i 503 w kierunku Chomiczówki, Pl. Hallera i Konwiktorskiej kursują teraz ulicami:
Belwederska – Spacerowa – Goworka – Puławska – plac Unii Lubelskiej – al. Szucha – al. Ujazdowskie i dalej swoimi trasami.
W przeciwnym kierunku — w stronę Wilanowa, Kabat i Natolina — pojazdy jadą przez:
al. Ujazdowskie – al. Szucha – plac Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – Waryńskiego – Puławską – Goworka – Spacerową – Belwederską i dalej według rozkładu.
Z kolei linia 180 w kierunku Chomiczówki kursuje objazdem przez Gagarina, Spacerową, Goworka, Puławską, plac Unii Lubelskiej, Szucha i Ujazdowskie.
W stronę Wilanowa – przez Ujazdowskie, Szucha, plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego, Puławską, Goworka, Spacerową i Gagarina.
Na trasach objazdowych obowiązują pierwsze napotkane przystanki jako stałe, pozostałe — na żądanie.
Możliwe duże opóźnienia
Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że w godzinach szczytu mogą wystąpić znaczne opóźnienia w kursowaniu autobusów, szczególnie w rejonie placu Unii Lubelskiej, Puławskiej i Spacerowej. Służby miejskie proszą pasażerów o uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży i o korzystanie z metra lub tramwajów, które kursują bez zmian.
Organizatorzy apelują o zachowanie ostrożności w rejonie wydarzenia, a kierowcy powinni omijać tę część miasta szerokim łukiem.
Utrudnienia potrwają do odwołania. Mieszkańcy mogą śledzić bieżące komunikaty na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego oraz w aplikacjach z informacjami drogowymi.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.