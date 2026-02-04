Pilny komunikat. Uważaj na drogach w najbliższych dniach. Policja ostrzega kierowców przed trudnymi warunkami
Policja wydała pilny komunikat dla kierowców w całej Polsce. W najbliższych dniach na drogach należy spodziewać się bardzo trudnych warunków do jazdy. Służby apelują o szczególną ostrożność i odpowiednie przygotowanie pojazdów przed wyjazdem.
Trudne warunki na drogach
Funkcjonariusze przypominają, że zmieniająca się pogoda, opady śniegu oraz niskie temperatury mogą znacząco pogorszyć przyczepność i widoczność. Takie warunki zwiększają ryzyko kolizji i wypadków, zwłaszcza na drogach lokalnych oraz poza obszarami zabudowanymi.
Policja podkreśla, że każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym musi być sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony. Niedostosowanie auta do zimowych warunków może stanowić zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale także dla innych uczestników ruchu.
Apel do kierowców
Służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed wyjazdem w trasę warto dokładnie odśnieżyć samochód, w tym dach, szyby, reflektory oraz tablice rejestracyjne. Istotne jest także sprawdzenie stanu opon, poziomu płynów oraz działania świateł.
Policja apeluje o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz zachowanie większego odstępu między pojazdami. Nawet krótsza podróż może w zimowych warunkach wymagać więcej czasu i cierpliwości.
Odpowiedzialność kierowcy
Funkcjonariusze przypominają, że kierowca ma obowiązek zapewnić sobie odpowiednie pole widzenia. Jazda z zaśnieżonymi szybami lub dachem może skutkować mandatem i stwarza realne zagrożenie dla innych użytkowników dróg.
Każde zaniedbanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, dlatego policja zachęca do rozsądnych decyzji i unikania pośpiechu.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż w najbliższych dniach, przygotuj samochód i zaplanuj trasę z zapasem czasu. Warto śledzić komunikaty pogodowe i drogowe oraz rozważyć przełożenie wyjazdu, jeśli warunki będą szczególnie trudne.
Dla pieszych i innych uczestników ruchu to również sygnał, aby zachować czujność i ostrożność w kontaktach z pojazdami.
Policja ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach i apeluje do kierowców o odpowiedzialne zachowanie. Odpowiednie przygotowanie samochodu, dostosowanie prędkości i rozwaga mogą zdecydować o bezpieczeństwie w najbliższych dniach.
