Pilny komunikat Wizz Air! Systemy będą wyłączone, przewoźnik radzi co należy zrobić
Węgierski przewoźnik zapowiedział pilną modernizację systemów, która potrwa od 23:00 25 lutego do 08:00 26 lutego 2026 roku. W tym czasie pasażerowie nie kupią biletów, nie zmienią rezerwacji ani nie odprawią się przez internet
Planowana przerwa techniczna całkowicie odetnie klientów od cyfrowych usług Wizz Air na 9 godzin. Linia tłumaczy to koniecznością poprawy stabilności systemów, jednak dla osób podróżujących w tym oknie czasowym oznacza to konieczność wcześniejszego przygotowania dokumentów. Przerwa dotyczy zarówno strony internetowej, jak i aplikacji mobilnej.
Co dokładnie przestanie działać?
Podczas okna serwisowego niedostępne będą kluczowe funkcje, takie jak rezerwacja nowych lotów, dokonywanie zmian w już opłaconych biletach oraz podgląd kart pokładowych. Nie będzie można również realizować voucherów ani zarządzać kontem klienta.
Nawet telefoniczne Centrum Kontaktu (Contact Centre) będzie pracować w ograniczonym trybie – konsultanci nie będą mieli możliwości wprowadzania zmian w systemie, a jedynie udzielą ogólnych informacji. Choć loty mają odbywać się zgodnie z planem, pasażerowie bez pobranych wcześniej dokumentów mogą napotkać trudności.
Darmowa odprawa na lotnisku jako wyjątek
Standardowo Wizz Air pobiera wysokie opłaty za odprawę przy stanowisku na lotnisku. Przewoźnik zapewnia jednak, że jeśli czyjś lot przypada na czas trwania przerwy technicznej i pasażer nie zdążył odprawić się online przed 23:00 25 lutego, odprawa na lotnisku będzie w tym wyjątkowym przypadku bezpłatna.
Jeśli masz na dzisiaj zaplanowaną podróż liniami Wizz Air, wykonaj poniższe kroki, aby uniknąć stresu i dodatkowych kosztów:
-
Pobierz kartę pokładową przed 23:00: To absolutnie kluczowe. Nawet jeśli masz odprawę zrobioną, pobierz plik PDF lub zapisz kartę w portfelu elektronicznym (Apple Wallet/Google Pay). Po rozpoczęciu przerwy nie zalogujesz się do aplikacji, by ją wyświetlić.
-
Dokonaj zmian w rezerwacji teraz: Jeśli planowałeś dokupić bagaż, wybrać miejsce lub zmienić datę lotu, musisz to zrobić przed rozpoczęciem okna serwisowego. Od 23:00 25 lutego do 08:00 26 lutego systemy będą zablokowane.
-
Przyjedź na lotnisko 180 minut wcześniej: Linia rekomenduje przybycie co najmniej 3 godziny przed odlotem. Dłuższe kolejki do stanowisk odprawy (check-in) są niemal pewne ze względu na konieczność ręcznej obsługi pasażerów, którzy nie mają kart pokładowych.
-
Przygotuj dowód rezerwacji: Wydrukuj lub zapisz w pamięci telefonu potwierdzenie zakupu biletu, które otrzymałeś e-mailem. Może być niezbędne podczas weryfikacji Twoich uprawnień do bezpłatnej odprawy na lotnisku.
-
Sprawdź status lotu przed wyjazdem: Mimo zapewnień o planowych operacjach, warto śledzić tablice odlotów na stronach konkretnych portów lotniczych, ponieważ systemy linii mogą mieć przejściowe trudności z aktualizacją statusów po godzinie 08:00.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.