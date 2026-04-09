Pilny komunikat z Kremla. Ogłoszono rozejm na Ukrainie, podano dokładny termin
Świat obiegła niespodziewana informacja z Moskwy. Władimir Putin ogłosił czasowe zawieszenie broni w wojnie z Ukrainą. Decyzja została oficjalnie potwierdzona przez Kreml, a rozejm ma obowiązywać w konkretnym, krótkim terminie związanym ze świętami.
Zgodnie z komunikatem, przerwa w działaniach wojennych ma rozpocząć się 11 kwietnia o godzinie 15:00 czasu polskiego i potrwać do końca dnia 12 kwietnia. Oznacza to kilkadziesiąt godzin wstrzymania walk na wszystkich kierunkach frontu.
Kreml przekazał, że decyzja została podjęta w związku z prawosławnymi świętami wielkanocnymi. Rosyjskie władze zapowiedziały, że w tym czasie wojska mają wstrzymać działania bojowe. Jednocześnie podkreślono, że armia pozostaje w gotowości i będzie reagować na ewentualne „prowokacje” lub działania ze strony przeciwnika.
W komunikacie pojawiło się również oczekiwanie, że Ukraina odpowie podobnym krokiem i także wstrzyma działania zbrojne na czas świąt. Na razie jednak strona ukraińska nie przedstawiła oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
Warto przypomnieć, że pomysł rozejmu na okres Wielkanocy pojawiał się już wcześniej. Propozycję czasowego zawieszenia broni zgłaszał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zaznaczając jednak, że nie może się to odbyć kosztem bezpieczeństwa i suwerenności kraju.
Podobne sytuacje miały miejsce w przeszłości. W ubiegłym roku również ogłoszono krótkotrwałe zawieszenie broni na czas świąt, choć obie strony wzajemnie oskarżały się o jego naruszanie. Mimo to intensywność walk była wtedy wyraźnie mniejsza.
Co to oznacza dla Ciebie? Choć rozejm ma charakter tymczasowy i nie przesądza o dalszym przebiegu wojny, każda taka decyzja wpływa na sytuację polityczną i gospodarczą w Europie. Nawet krótkie zawieszenie walk może mieć znaczenie dla rynków, bezpieczeństwa i nastrojów społecznych. Na trwałe rozwiązanie konfliktu wciąż jednak trzeba będzie poczekać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.