Pilny komunikat z Warszawy. Trudne warunki. Łazienki Królewskie wydają oświadczenie

6 kwietnia 2026 13:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na trudne warunki pogodowe. Przez region przechodzi silny wiatr, który już teraz powoduje pierwsze utrudnienia. Jedną z najważniejszych decyzji było zamknięcie Łazienek Królewskich.

Łazienki zamknięte do odwołania

Jak poinformowały władze kompleksu, zabytkowy ogród został zamknięty ze względu na niebezpieczne warunki atmosferyczne.

„Z powodu trudnych warunków atmosferycznych zabytkowy ogród Łazienek Królewskich jest dziś zamknięty do odwołania” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

To decyzja związana przede wszystkim z bezpieczeństwem odwiedzających. Przy silnym wietrze istnieje ryzyko łamania gałęzi i przewracania się drzew.

Wiatr daje się we znaki w całym regionie

Podmuchy są odczuwalne nie tylko w centrum Warszawy. Mieszkańcy całego Mazowsza zgłaszają silne porywy, które utrudniają poruszanie się i mogą powodować zagrożenie na drogach.

W takich warunkach szczególnie niebezpieczne są:

  • spacery w parkach i terenach zadrzewionych
  • parkowanie pod drzewami
  • jazda na otwartych przestrzeniach

Służby apelują o ostrożność i ograniczenie przebywania na zewnątrz do minimum.

Możliwe kolejne utrudnienia

Silny wiatr może powodować kolejne problemy. Niewykluczone są:

  • przerwy w dostawie prądu
  • utrudnienia w komunikacji miejskiej
  • opóźnienia i interwencje służb

Sytuacja jest dynamiczna i może zmieniać się z godziny na godzinę.

