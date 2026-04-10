Pilny komunikat Żandarmerii Wojskowej. Niebezpieczne znalezisko w Polsce

10 kwietnia 2026 17:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Policja w województwie lubelskim zatrzymała młodą kobietę, która odebrała ogromną sumę pieniędzy od starszego mężczyzny. Sprawa pokazuje, jak groźne stają się nowe metody oszustw finansowych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się wydarzyło

Do zdarzenia doszło na terenie Świdnika. 19-letnia obywatelka Ukrainy była zaangażowana w przestępczy proceder polegający na wyłudzaniu pieniędzy od seniora. Kobieta pojawiła się w umówionych miejscach i odebrała od niego łącznie ponad 1 milion złotych.

Pierwsze przekazanie środków wyniosło ponad 300 tysięcy złotych. Kilka dni później senior oddał kolejne 700 tysięcy. Całość była związana z oszustwem „na inwestycję”.

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Policjanci zatrzymali 19-latkę w momencie, gdy odbierała pieniądze. Funkcjonariusze zabezpieczyli również przekazaną gotówkę. Akcja była wynikiem działań operacyjnych prowadzonych przez służby.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Świdniku.

Konsekwencje prawne

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec kobiety tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za udział w tego typu przestępstwie grozi jej nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania.

Jak działa oszustwo „na inwestycję”

Przestępcy kontaktują się z ofiarą i przekonują ją do rzekomo pewnej inwestycji. Obiecują szybki i wysoki zysk. Następnie nakłaniają do przekazania pieniędzy, często przez pośredników.

Seniorzy są szczególnie narażeni na tego typu manipulacje.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli ktoś proponuje Ci „pewną inwestycję” z gwarantowanym zyskiem, zachowaj szczególną ostrożność. Nie przekazuj pieniędzy nieznanym osobom i zawsze weryfikuj źródło informacji.

W przypadku podejrzenia oszustwa natychmiast skontaktuj się z policją lub bliskimi. Szybka reakcja może uchronić przed utratą oszczędności życia.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna