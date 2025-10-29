Pilny komunikat ZUS dla emerytów. Zacznie się w marcu 2026
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział kolejną waloryzację świadczeń. Od 1 marca 2026 roku wszystkie emerytury i renty zostaną automatycznie przeliczone. Tym razem wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,88 proc., co oznacza, że świadczenia wzrosną – choć nie tak spektakularnie, jak w poprzednich latach.
Kto dostanie podwyżkę i o ile?
ZUS zapowiada, że proces przeliczenia obejmie wszystkich świadczeniobiorców – zarówno emerytów, jak i rencistów – niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia. Nie będzie trzeba składać żadnych wniosków – wszystko odbędzie się z urzędu.
Najniższa emerytura wzrośnie z obecnych 1878,91 zł do 1969,52 zł brutto, czyli około 1799 zł netto. Osoby otrzymujące przeciętne świadczenia zyskają od 84 zł do 162 zł miesięcznie na rękę.
ZUS przypomina, że waloryzacja to nie jednorazowy dodatek, lecz stałe zwiększenie wysokości świadczenia.
Terminy wypłat – kto dostanie pieniądze szybciej?
Wyższe kwoty trafią do seniorów już w marcowych przelewach. Wypłaty będą realizowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, czyli 5., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Oznacza to, że osoby, które emeryturę otrzymują na początku miesiąca, zobaczą podwyżkę szybciej, natomiast ci z końca listy wypłat – kilka dni później.
Dla łatwego obliczenia nowej kwoty wystarczy prosty wzór:
Twoja obecna emerytura × 1,0488 = nowa kwota brutto.
Przykładowo – przy świadczeniu 4000 zł brutto, od marca 2026 roku ZUS wypłaci 4195 zł brutto.
„Trzynastka” i „czternastka” też w górę
Podwyżka obejmie także dodatkowe świadczenia.
-
„Trzynastka” w kwietniu 2026 roku będzie równa najniższej emeryturze, czyli 1969,52 zł brutto.
-
„Czternastka” zostanie wypłacona we wrześniu, z progiem dochodowym 2900 zł brutto – powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.
Według Ministerstwa Finansów całkowity koszt waloryzacji wyniesie ok. 22,8 mld zł, a po doliczeniu dodatkowych świadczeń – nawet 50 mld zł.
Waloryzacja a rosnące ceny
Zgodnie z danymi GUS, inflacja w 2025 roku osiągnęła poziom 4 proc., a realny wzrost wynagrodzeń – 0,9 proc. To właśnie z tych danych wynika wskaźnik 4,88 proc. Eksperci przyznają, że choć waloryzacja utrzyma realną wartość świadczeń, to nie przełoży się na znaczącą poprawę sytuacji finansowej seniorów.
Ekonomiści podkreślają, że waloryzacja pozwoli utrzymać równowagę w systemie, ale nie rozwiązuje problemu niskich emerytur, które wciąż dotykają przede wszystkim kobiet oraz osób z krótkim stażem zawodowym.
ZUS przypomina, że wszystkie informacje o nowych stawkach pojawią się również w profilu PUE ZUS, gdzie każdy senior może sprawdzić dokładną wysokość swojego świadczenia po marcowej waloryzacji.
