Pilny komunikat ZUS. Dotyczy wszystkich Polaków. Wystarczy telefon, żeby sprawdzić konto
Jeszcze do niedawna większość spraw w ZUS załatwialiśmy przy komputerze albo w placówce. Teraz coś się zmieniło. I to na tyle, że część przedsiębiorców już zaczyna zmieniać swoje codzienne nawyki. Od 14 kwietnia 2026 weszło w życie nowe rozwiązanie, które może znacząco uprościć kontakt z urzędem. Pojawiła się aplikacja mZUS dla Płatnika.
Nowa aplikacja ZUS. Wszystko przenosi się do telefonu
ZUS oficjalnie potwierdził uruchomienie mobilnej aplikacji dla przedsiębiorców. Narzędzie działa na smartfonach i tabletach, a jego główny cel jest prosty – skrócić czas załatwiania spraw.
W Warszawie, gdzie wielu z nas prowadzi działalność lub pracuje jako księgowi, taka zmiana może mieć realne znaczenie. Zamiast logowania do systemu na komputerze, wystarczy telefon.
Z aplikacji mogą korzystać nie tylko właściciele firm, ale też pełnomocnicy, np. biura rachunkowe obsługujące kilka podmiotów.
Co dokładnie możemy sprawdzić? Kluczowe funkcje
Nowa aplikacja daje dostęp do najważniejszych danych, które do tej pory wymagały logowania do PUE ZUS.
W praktyce możemy:
– sprawdzić saldo konta płatnika
– zobaczyć zwolnienia lekarskie pracowników (e-ZLA)
– wysłać wybrane wnioski do ZUS
To oznacza, że część codziennych obowiązków możemy załatwić w kilka minut, bez komputera i bez wizyty w urzędzie.
Wnioski, zaświadczenia i umowy. To da się zrobić z telefonu
Aplikacja umożliwia także konkretne działania, które wcześniej były bardziej czasochłonne.
Możemy m.in.:
– złożyć wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu
– zgłosić umowę o dzieło (RUD)
– wygenerować wybrane zaświadczenia
W praktyce oznacza to mniej papierów i mniej wizyt w placówkach ZUS, także w Warszawie.
Kontakt z ZUS bez kolejek
W aplikacji znalazła się także opcja kontaktu z infolinią jako uwierzytelniony klient. To ważna zmiana, bo pozwala szybciej załatwić sprawę bez dodatkowej weryfikacji.
Możemy również:
– umówić e-wizytę
– zaplanować wizytę w placówce
Dla mieszkańców Warszawy oznacza to mniej czasu spędzonego w kolejkach.
Aplikacja już przetestowana. Co wiemy o jej działaniu?
ZUS podkreśla, że aplikacja została sprawdzona przez przedsiębiorców i księgowych przed wdrożeniem.
Na podstawie ich opinii poprawiono funkcjonalność i intuicyjność. To ważne, bo narzędzia tego typu często zawodzą właśnie na etapie użytkowania.
Na start aplikacja oferuje podstawowe funkcje, ale można się spodziewać dalszego rozwoju.
Jak zacząć korzystać z mZUS dla Płatnika?
Aby skorzystać z aplikacji, musimy:
– pobrać ją z Google Play lub App Store
– posiadać konto w eZUS
– połączyć aplikację z naszym profilem
Po zalogowaniu dostęp do funkcji mamy od razu.
Co to oznacza dla Ciebie w Warszawie?
Jeśli prowadzimy firmę lub współpracujemy z księgowym, ta zmiana może realnie uprościć życie.
W praktyce oznacza to:
– mniej czasu na formalności
– szybszy dostęp do danych o składkach i pracownikach
– możliwość reagowania na bieżąco, bez komputera
W Warszawie, gdzie tempo pracy jest wysokie, takie rozwiązania szybko się przyjmują.
Najważniejsze jednak: to nie jest zapowiedź zmian – to już działa od 14 kwietnia 2026. I jeśli jeszcze nie korzystamy, możemy być krok za tymi, którzy już przenieśli ZUS do telefonu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.