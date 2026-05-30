Pilny komunikat ZUS. Miliony Polaków mogą stracić dostęp do ważnych usług
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ważny komunikat dotyczący milionów użytkowników swoich usług elektronicznych. Już 2 czerwca portal eZUS, program Płatnik oraz część aplikacji mobilnych mogą działać z ograniczeniami lub być czasowo niedostępne. Powodem są zaplanowane prace serwisowe, które mogą utrudnić załatwianie spraw związanych ze składkami, świadczeniami i elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi.
ZUS zapowiada prace serwisowe
Komunikat został opublikowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 26 maja. Instytucja poinformowała, że konieczne jest przeprowadzenie prac technicznych mających zapewnić sprawne funkcjonowanie systemów elektronicznych.
Utrudnienia zostały zaplanowane na 2 czerwca i obejmą dwa przedziały czasowe. Pierwszy rozpocznie się w nocy, drugi wieczorem. W tym czasie część usług może działać wolniej lub być całkowicie niedostępna.
ZUS podkreśla, że działania mają charakter techniczny i są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa oraz stabilności systemów wykorzystywanych przez miliony użytkowników.
Problemy pojawią się już w nocy
Pierwsze ograniczenia zaplanowano między godziną 02:00 a 05:00. W tym czasie mogą wystąpić problemy z działaniem programu Płatnik oraz oprogramowania interfejsowego wykorzystywanego przez płatników składek.
Utrudnienia obejmą również stronę internetową ZUS oraz portal eZUS wraz z jego funkcjami. Osoby próbujące zalogować się do swojego konta mogą napotkać problemy z dostępem lub wydłużonym czasem działania serwisu.
Dla wielu przedsiębiorców i biur rachunkowych to podstawowe narzędzie wykorzystywane do przesyłania dokumentów, rozliczeń oraz kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Nie wszystkie usługi zostaną wyłączone
ZUS uspokaja, że część narzędzi będzie działała mimo prowadzonych prac serwisowych.
Możliwe ma być między innymi wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza. Warunkiem jest jednak wcześniejsze zainstalowanie aplikacji oraz sparowanie jej z kontem użytkownika w systemie eZUS.
Dostępne mają pozostać również aplikacje mobilne mZUS oraz mZUS dla Płatnika. Dzięki temu część użytkowników nadal będzie mogła korzystać z podstawowych funkcji oferowanych przez Zakład.
Wieczorem nastąpi kolejne wyłączenie
Na tym jednak nie koniec. Kolejna przerwa techniczna została zaplanowana tego samego dnia między godziną 20:00 a 22:00.
W tym czasie portal eZUS będzie całkowicie niedostępny. Wyłączone zostaną także aplikacje mobilne mZUS, mZUS dla Lekarza oraz mZUS dla Płatnika.
Problemy mogą pojawić się również przy wystawianiu oraz anulowaniu elektronicznych zwolnień lekarskich. Oznacza to, że lekarze korzystający z systemów ZUS powinni odpowiednio wcześniej zaplanować swoje działania.
Przedsiębiorcy mogą odczuć skutki najmocniej
Największe utrudnienia mogą dotknąć osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz płatników składek. To właśnie oni najczęściej korzystają z programu Płatnik i portalu eZUS.
Wysyłanie dokumentów, pobieranie zaświadczeń, sprawdzanie rozliczeń czy składanie wniosków może być czasowo niemożliwe.
Eksperci zalecają, aby wszystkie ważne sprawy związane z ZUS załatwić przed 2 czerwca lub przełożyć na kolejny dzień. Pozwoli to uniknąć problemów związanych z niedostępnością systemów.
Warszawa szczególnie uzależniona od e-usług ZUS
W Warszawie oraz innych dużych miastach większość spraw związanych z ZUS załatwiana jest dziś elektronicznie. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób pobierających emerytury, renty czy świadczenia rodzinne.
W stolicy każdego dnia tysiące użytkowników loguje się do portalu eZUS w celu sprawdzenia składek, historii ubezpieczenia czy statusu złożonych wniosków.
Nawet kilkugodzinne wyłączenie systemów może oznaczać opóźnienia w realizacji części spraw urzędowych. Dlatego ZUS apeluje o wcześniejsze zaplanowanie działań wymagających dostępu do platform elektronicznych.
To nie pierwszy taki komunikat
Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie przeprowadza prace techniczne związane z rozwojem i utrzymaniem swoich systemów informatycznych. Podobne komunikaty pojawiały się już wcześniej.
Tym razem jednak zakres utrudnień jest wyjątkowo szeroki, ponieważ obejmuje praktycznie wszystkie najważniejsze kanały elektronicznej komunikacji z instytucją.
ZUS przeprosił użytkowników za utrudnienia i zapewnił, że prace mają na celu poprawę jakości świadczonych usług.
Co to oznacza dla Ciebie? Lepiej nie zostawiaj spraw na ostatnią chwilę
1. Sprawdź terminy swoich spraw. Jeśli planujesz złożyć wniosek lub wysłać dokumenty do ZUS, zrób to przed 2 czerwca.
2. Przygotuj się na utrudnienia. Problemy mogą dotyczyć portalu eZUS, programu Płatnik oraz części aplikacji mobilnych.
3. Lekarze powinni wcześniej zaplanować wystawianie e-ZLA. Wieczorem mogą wystąpić problemy z działaniem systemów.
4. Przedsiębiorcy powinni zachować szczególną ostrożność. Utrudnienia mogą wpłynąć na wysyłkę dokumentów i rozliczenia składek.
5. Nie odkładaj ważnych spraw na 2 czerwca. Kilkugodzinna niedostępność usług może uniemożliwić załatwienie formalności w wybranym terminie.
