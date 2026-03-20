Pilny komunikat ZUS! Osoby z niepełnosprawnościami powinny uważać na taką „płatną pomoc”
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed nieuczciwymi pośrednikami i kancelariami, które oferują odpłatne wsparcie w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Do urzędu napływają dramatyczne zgłoszenia od osób, które pod presją czasu podpisały niekorzystne umowy, tracąc w ten sposób oszczędności życia. W jednym z opisanych przypadków klientka straciła aż 22 000 zł – całą kwotę wyrównania, która zamiast na jej rehabilitację, trafiła na konto firmy zewnętrznej
Mechanizm działania pośredników jest często podobny: odwiedzają osoby z niepełnosprawnościami w domach, oferując „gwarancję” uzyskania świadczenia. W rzeczywistości ich wpływ na decyzję o przyznaniu pieniędzy jest zerowy, a koszty takiej „usługi” sięgają nawet sześciokrotności miesięcznej wypłaty.
Jak działają pośrednicy? Pułapka w pełnomocnictwie
ZUS przytacza historię kobiety, która upoważniła firmę do działania w swoim imieniu. Po przyznaniu świadczenia, pierwsza wypłata wraz z wyrównaniem – łącznie blisko 22 000 zł – wpłynęła bezpośrednio na rachunek kancelarii. Dopiero po zainkasowaniu tych środków pośrednik złożył wniosek o zmianę numeru konta na rachunek klientki.
Inne firmy żądają stałych opłat w wysokości 10 000 zł lub wielokrotności przyznanego świadczenia. ZUS przypomina: o przyznaniu punktów decyduje wyłącznie stan zdrowia orzekany przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Żadna prywatna firma nie ma wpływu na tę punktację.
Bezpłatna pomoc jest dostępna dla każdego
Korzystanie z płatnych usług jest całkowicie zbędne. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosku, może to zrobić:
Członek rodziny: Wystarczy proste upoważnienie, by bliska osoba zajęła się formalnościami.
Pracownik ZUS: Urzędnicy oferują darmową pomoc w wypełnieniu dokumentów zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i przez infolinię.
Systemy online: Portale takie jak PUE ZUS czy Emp@tia prowadzą użytkownika krok po kroku przez formularz.
Przypomnijmy, że od marca 2026 roku świadczenie wspierające wynosi od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Środki te są przeznaczone na leczenie i opiekę, a nie na prowizje dla pośredników.
Przede wszystkim należy nie działać pod wpływem emocji. Jeśli odwiedzi Cię przedstawiciel firmy oferującej pomoc przy ZUS, nie podpisuj umowy od razu lecz wpierw skonsultuj się z zaufaną osobą. W pierwszej kolejności należy również udać się do WZON, aby uzyskać decyzję o poziomie wsparcia (minimum 70 pkt) z Wojewódzkiego Zespołu. Bez tego numeru wniosek w ZUS nie zostanie rozpatrzony.
Wniosek również warto złożyć samodzielnie online. Należy zalogować się na PUE ZUS, wybierz zakładkę „Świadczenie wspierające” i wpisać numer decyzji WZON. Upewnij się również, że we wniosku wpisujesz swój własny numer rachunku bankowego. Nigdy nie podawaj konta należącego do pełnomocnika lub firmy. W razie wątpliwości można skontaktować się z darmową infolinią pod numerem 22 560 16 00. Konsultanci ZUS bezpłatnie wyjaśnią, jak przejść przez cały proces.
