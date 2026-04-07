Piorun uderzył w samolot LOT-u. Maszyna nagle zawróciła
We wtorek po starcie z Warszawy doszło do niecodziennego zdarzenia podczas lotu do Stambułu. W samolot Polskich Linii Lotniczych LOT uderzył piorun, co zmusiło załogę do przerwania podróży i powrotu na Lotnisko Chopina. Maszyna przez kilkadziesiąt minut krążyła nad okolicą, przygotowując się do lądowania.
Zdarzenie miało związek z nagłym pogorszeniem pogody nad Warszawą. Choć uderzenia pioruna w samoloty nie należą do rzadkości, każda taka sytuacja wymaga zastosowania procedur bezpieczeństwa i dokładnej kontroli technicznej maszyny. W tym przypadku załoga zdecydowała o powrocie na lotnisko startu, aby przeprowadzić niezbędną inspekcję.
Fakty i tło sprawy
Samolot wystartował z Warszawy około godziny 13. Niedługo po rozpoczęciu lotu, w trakcie trudnych warunków atmosferycznych, doszło do uderzenia pioruna. Maszyna nie kontynuowała trasy do Stambułu. Zamiast tego przez około 40 minut pozostawała w powietrzu, krążąc m.in. nad okolicami Garwolina. W tym czasie załoga wykonywała standardowe procedury, w tym wypalanie paliwa – Jak poinformował TVN24 w rozmowie z rzecznikiem PLL LOT Krzysztofem Moczulskim.
Aby przyspieszyć ten proces, samolot miał wysunięte podwozie, co zwiększa opór powietrza i pozwala szybciej zmniejszyć ilość paliwa przed lądowaniem.
Bezpieczne lądowanie i kontrola techniczna
Po wykonaniu niezbędnych działań maszyna bezpiecznie wróciła na Lotnisko Chopina. Lądowanie odbyło się w trybie standardowym, bez konieczności angażowania służb ratunkowych. Według informacji przekazanych przez przewoźnika, samolot nie został uszkodzony. Mimo to, zgodnie z obowiązującymi procedurami, musi przejść szczegółowy przegląd techniczny przed ponownym dopuszczeniem do lotów.
Co z pasażerami
Pasażerowie feralnego lotu nie zostali pozostawieni bez wsparcia. Przewoźnik zapewnił im możliwość kontynuowania podróży do Stambułu inną maszyną. Po przeprowadzeniu kontroli technicznej samolot ma wrócić do regularnej siatki połączeń.
Uderzenia pioruna w samoloty są uwzględniane w konstrukcji nowoczesnych maszyn i zazwyczaj nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla pasażerów. Każdy taki przypadek uruchamia jednak procedury bezpieczeństwa, które mogą powodować opóźnienia lub zmianę planów podróży.
