PiS chce zmiany lokalizacji rosyjskiej ambasady. Powód nie pozostawia złudzeń

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie w Sejmie projektu uchwały w sprawie przeniesienia ambasady Rosji w Warszawie. Jarosław Kaczyński przekonuje, że obecna lokalizacja placówki stanowi poważne zagrożenie kontrwywiadowcze i powinna zostać zmieniona.
PiS chce zmiany lokalizacji ambasady rosyjskiej. Kaczyński: „To poważne zagrożenie”
Jarosław Kaczyński zapowiedział w środę, że Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie projekt uchwały dotyczącej przeniesienia ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Prezes PiS przekonywał, że obecna lokalizacja rosyjskiej placówki dyplomatycznej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Konferencja w siedzibie PiS
Na konferencji prasowej w Warszawie Kaczyński wystąpił razem z Mariuszem Błaszczakiem i Marcinem Ociepą. Jak podkreślił, uchwała ma być impulsem dla rządu, by podjął decyzję o zmianie miejsca ambasady.
– Dzisiejsza konferencja prasowa jest poświęcona przede wszystkim inicjatywie podjęcia uchwały odnoszącej się do decyzji, którą może podjąć rząd. Chodzi o to, by zmienić miejsce, w którym będzie ambasada rosyjska w Warszawie – powiedział Kaczyński.
„Nienormalna sytuacja”
Prezes PiS zaznaczył, że ambasada znajduje się obecnie w wyjątkowo newralgicznym punkcie stolicy.
– Oczywiście, tym miejscem nadal będzie Warszawa. Jednak obecnie ta ambasada stoi w miejscu bardzo szczególnym, to część dawnego ogrodu MON. Ministerstwo jest tuż obok. Niedaleko znajduje się również ulica Parkowa, Kancelaria Premiera i Belweder – wyliczał.
Kaczyński ocenił, że „dziś jest stosowny moment, aby z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć”.
Zagrożenie kontrwywiadowcze
Lider PiS wskazał także na ryzyko związane z działalnością ambasady. – To bardzo poważne zagrożenie, określane jako kontrwywiadowcze. Kontrwywiad powinien odpowiadać na takie zagrożenia – stwierdził. Projekt uchwały PiS ma zostać wkrótce złożony w Sejmie. Na razie nie wiadomo, jak na tę inicjatywę zareaguje większość rządząca.
