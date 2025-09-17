PiS składa projekt uchwały w sprawie przeniesienia ambasady Rosji z Warszawy. To może zmienić wszystko

17 września 2025

Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że składa projekt uchwały dotyczący przeniesienia ambasady rosyjskiej z Warszawy. Politycy podkreślają, że obecna lokalizacja przedstawicielstwa Federacji Rosyjskiej stanowi poważne zagrożenie i wymaga natychmiastowych działań.

Zdaniem inicjatorów, Warszawa nie może być miejscem, w którym tak strategicznie ulokowana jest ambasada państwa prowadzącego agresywną politykę wobec Polski i całej Europy. Propozycja PiS to zdecydowany krok, który – jeśli zostanie przyjęty – może całkowicie zmienić sytuację w stolicy.

Projekt uchwały w tej sprawie został oficjalnie zaprezentowany i złożony do rozpatrzenia. Teraz decyzja będzie należała do władz samorządowych oraz rządu, które muszą ustalić, czy ambasada Rosji rzeczywiście zostanie przeniesiona z dotychczasowej lokalizacji.

Co to oznacza dla czytelnika

Sprawa budzi ogromne emocje, bo dotyczy bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i relacji polsko-rosyjskich. Jeśli uchwała zostanie przyjęta, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się zmian w przestrzeni miejskiej, a sam ruch będzie miał znaczenie także symboliczne – pokazujące jasne stanowisko Polski wobec działań Rosji.

