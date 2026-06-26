Pisma już w skrzynkach. Od 1 lipca opłaty za mieszkanie znów pójdą w górę – nikogo nie ochroni żadna tarcza
Wakacje w tym roku nie przyniosą wytchnienia od podwyżek czynszu. Warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe rozsyłają kolejną rundę zawiadomień – od 1 lipca 2026 roku wzrosną opłaty za centralne ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę. Powód jest ten sam, co zawsze w ostatnim roku: rządowa tarcza ochronna na ceny ciepła skończyła się definitywnie, a dostawcy podnoszą stawki zatwierdzone przez Prezesa URE.
Koniec tarczy, powrót do cen rynkowych
Od 1 lipca 2025 roku odbiorcy dotychczas chronieni rządowym mechanizmem dopłat są rozliczani według wyższych cen ciepła, określonych w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – opartych na realnych kosztach produkcji i dystrybucji. To właśnie ten mechanizm, wygaszony rok temu, stoi za kolejną falą podwyżek, która teraz dociera do skrzynek pocztowych.
Nowe taryfy obowiązujące od 6 stycznia 2026 roku, stosowane przez wiodącego na rynku warszawskim dostawcę ciepła – Veolię Energię Warszawa – wzrosły w stosunku do tych z czerwca 2025 roku średnio o 20,72 proc. Nie są to całkowicie opłaty zależne od dostawcy – po prostu wyprodukowanie ciepła kosztuje dużo więcej niż wcześniej. Równocześnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, decyzją z 27 stycznia 2023 roku, zatwierdziło zmiany taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie warszawskiego Mazowsza na okres trzech lat. Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami, cena MPWiK za zimną wodę i odprowadzanie ścieków od 1 lipca 2026 roku wzrośnie o 7,59 proc.
Konkretne stawki – ile więcej od lipca, u niektórych po wakacjach
Spółdzielnie musza poinformować mieszkańców o podwyżkach na 3 miesiące przed ich wprowadzeniem. Dlatego też część spółdzielni już to zrobiła, inne robią to dopiero teraz. Dlatego część podwyżek wejdzie już od 1 lipca, a część dopiero po wakacjach. W typowym zawiadomieniu, jakie trafia teraz do mieszkańców, nowe stawki wyglądają tak: zimna woda idzie z 14,9 zł za metr sześcienny na 16,03 zł, centralne ogrzewanie z 4,75 zł za metr kwadratowy na 5,38 zł. Podgrzanie wody rośnie z 47,44 zł za metr sześcienny na 68,47 zł, a opłata stała za podgrzanie wody z 9,97 zł na 12,78 zł na lokal.
To nie są drobne korekty. Sam wzrost opłaty zmiennej za podgrzanie wody – z 47,44 do 68,47 zł za metr sześcienny – to ponad 44 proc. więcej niż jeszcze przed podwyżką. Przy typowym zużyciu rzędu 4 metrów sześciennych miesięcznie na lokal, sama ta jedna pozycja w rachunku rośnie o kilkadziesiąt złotych co miesiąc.
Spółdzielnia tylko przekazuje rachunek dalej
Warto rozróżnić dwie kategorie opłat na każdym zawiadomieniu – te zależne od spółdzielni, jak eksploatacja, fundusz remontowy czy konserwacja, oraz te niezależne, czyli bezpośrednio przeniesione stawki za wodę, ogrzewanie i odpady. Spółdzielnie nie ustalają cen za media – zbierają od mieszkańców dokładnie tyle, ile same muszą zapłacić dostawcom. Rosnąca część rachunku, która dotyczy gospodarowania odpadami, podgrzania wody czy energii elektrycznej części wspólnych, nie wynika z decyzji zarządu spółdzielni, a z taryf zatwierdzonych przez regulatorów – URE dla ciepła i Wody Polskie dla wody i ścieków.
Dla mieszkańca to rozróżnienie ma praktyczne znaczenie. Można negocjować albo kwestionować wysokość funduszu remontowego czy stawki eksploatacyjnej, bo to decyzja zarządu spółdzielni. Nie da się jednak zaskarżyć stawki za metr sześcienny wody czy gigadżul ciepła – to ustalają regulatorzy na poziomie całego kraju czy regionu, a spółdzielnia jest tu tylko pośrednikiem.
Jak sprawdzić własne zawiadomienie?
Pierwszym krokiem po otrzymaniu pisma od spółdzielni jest rozłożenie go na dwie kolumny – opłaty zależne i niezależne od spółdzielni – i porównanie każdej pozycji z poprzednim zawiadomieniem. Jeśli wzrosła tylko część niezależna, czyli woda, ogrzewanie i podgrzanie wody, oznacza to, że spółdzielnia jedynie przenosi na mieszkańców decyzje regulatorów, a nie podnosi własnych stawek eksploatacyjnych ponad uzasadnioną potrzebę.
Warto też przeliczyć nowe stawki na własne, rzeczywiste zużycie z ostatniego roku – dane te zwykle widać na rocznym rozliczeniu mediów – żeby ocenić, o ile realnie wzrośnie miesięczny rachunek, a nie tylko procentowa stawka jednostkowa. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą sprawdzić, czy kwalifikują się do bonu ciepłowniczego – wsparcie obejmuje gospodarstwa korzystające z ciepła systemowego, gdzie cena przekracza 170 zł za gigadżul, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Wniosek na cały rok 2026 można złozyć do 31 sierpnia, u prezydenta miasta lub przez ePUAP, ale spółdzielnia musi najpierw wystawić zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ciepła systemowego – bez tego dokumentu wniosek nie zostanie rozpatrzony.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.