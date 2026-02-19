PIT z ZUS trafia do seniorów! To trzeba sprawdzić, aby nie stracić zwrotu podatku

19 lutego 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozpoczął coroczną wysyłkę formularzy PIT do milionów świadczeniobiorców w całej Polsce. Dokumenty, które trafiają do skrzynek pocztowych oraz na platformy elektroniczne (PUE/eZUS) do końca lutego, są podsumowaniem wypłat i pobranych zaliczek na podatek za ubiegły rok. Choć dla części seniorów otrzymanie listu oznacza automatyczne rozliczenie z urzędem skarbowym, wielu z nich musi podjąć dodatkowe kroki, aby nie stracić należnych pieniędzy lub uniknąć problemów z rozliczeniem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT 40A oraz PIT 11A do milionów seniorów. Otrzymanie listu z ZUS to dla wielu emerytów ostatni moment na sprawdzenie, czy muszą samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym, by uniknąć kar lub nie stracić należnego zwrotu podatku. W przypadku posiadania dodatkowych dochodów lub chęci skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, samo otrzymanie dokumentu nie kończy formalności – w tych sytuacjach seniorzy muszą działać sami przed upływem 30 kwietnia.

Kluczem do zrozumienia swojej sytuacji jest rodzaj otrzymanego formularza. PIT 40A trafia do osób, które pobierały emeryturę lub rentę przez cały rok – w ich przypadku ZUS dokonał pełnego rozliczenia. Z kolei PIT 11A to jedynie informacja o dochodach, która trafia m.in. do osób, które nie są już świadczeniobiorcami ZUS lub pobierały zasiłki. Samodzielne rozliczenie jest niezbędne zawsze wtedy, gdy senior chce skorzystać z ulg, rozliczyć się z małżonkiem lub gdy uzyskiwał dodatkowe dochody, np. z pracy na etacie czy umowy zlecenia.

Warto pamiętać o kwocie wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł. Jeśli w wyniku zmian wysokości świadczenia lub przejścia na emeryturę w ciągu roku zaliczki były pobierane nadmiarowo, seniorzy mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Dodatkowe pieniądze z urzędu skarbowego często wynikają także z zastosowania ulgi rehabilitacyjnej (np. na leki) lub odliczenia darowizn, czego ZUS nie uwzględnia automatycznie w swoich dokumentach.

Jeśli otrzymałeś list z ZUS, warto podjąć poniższe kroki:

  • Sprawdź symbol formularza: Zobacz, czy otrzymałeś PIT 40A czy PIT 11A. Jeśli masz PIT 11A, musisz złożyć zeznanie roczne samodzielnie lub w usłudze Twój e-PIT.

  • Zweryfikuj dodatkowe dochody: Jeśli poza emeryturą pracowałeś na umowę zlecenie, o dzieło lub prowadziłeś działalność, masz obowiązek połączenia wszystkich dochodów w jednym zeznaniu (najczęściej PIT 37).

  • Skorzystaj z przysługujących ulg: Nawet jeśli ZUS Cię rozliczył (PIT 40A), złóż własne zeznanie, jeśli chcesz odliczyć wydatki na leki, sprzęt rehabilitacyjny lub darowizny. Dzięki temu możesz otrzymać zwrot podatku.

  • Przekaż 1,5% podatku: Jeśli nie składasz pełnego zeznania, a chcesz wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego (OPP), wypełnij prosty druk PIT OP.

  • Pamiętaj o terminach: Papierowe wersje PIT z ZUS muszą dotrzeć do Ciebie do 28 lutego. Czas na złożenie ostatecznego zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia.

