PKO Bank Polski oferuje 600 złotych. Czas tylko do końca marca 2026 roku
PKO Bank Polski rozpoczął 2026 rok agresywną kampanią promocyjną mającą na celu pozyskanie nowych klientów oferując im łącznie do 600 złotych premii pieniężnej rozłożonej na okres ponad roku przy czym warunki uczestnictwa w akcji są stosunkowo proste i nie wymagają ani utrzymywania wysokiego salda na rachunku ani wykonywania skomplikowanych operacji bankowych co czyni tę ofertę jedną z najbardziej atrakcyjnych spośród wszystkich promocji dostępnych obecnie na polskim rynku bankowym.
Promocja pod nazwą Płacę i mam obowiązuje do 31 marca 2026 roku lub do momentu wyczerpania się puli 8000 kont objętych akcją co oznacza że bank zarezerwował dla potencjalnych nowych klientów maksymalnie 4800000 złotych do rozdysponowania w ramach bonusów przy założeniu że wszyscy uczestnicy spełnią warunki uprawniające do otrzymania maksymalnej kwoty 600 złotych. Wysokość nagrody którą może otrzymać nowy klient zależy przede wszystkim od typu rachunku osobistego jaki zdecyduje się otworzyć w PKO BP przy czym istnieją 2 główne kategorie promocji skierowane do różnych grup odbiorców czyli osoby pełnoletnie otwierające konto dla siebie oraz rodzice lub opiekunowie prawni zakładający rachunki bankowe dla swoich nieletnich dzieci.
Dla dorosłych klientów którzy zdecydują się na założenie jednego z 4 rodzajów kont osobistych czyli PKO Konta za Zero PKO Konta bez Granic Konta Aurum lub Konta Platinium II maksymalna wysokość premii wynosi 600 złotych wypłacanych w dwóch transzach według następującego harmonogramu: pierwsza transza w wysokości 100 złotych przekazywana jest jednorazowo po spełnieniu podstawowych warunków promocji obejmujących otwarcie konta z kartą debetową podanie podczas procesu rejestracyjnego specjalnego kodu promocyjnego MAMTO wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną oraz wykonanie co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu następującym po miesiącu otwarcia rachunku, druga transza w maksymalnej wysokości 500 złotych wypłacana jest w ratach miesięcznych przez kolejne 10 miesięcy kalendarzowych po miesiącu otwarcia konta przy czym wysokość pojedynczej raty może wynosić maksymalnie 50 złotych i obliczana jest jako 5 procent wartości wszystkich transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową w danym miesiącu rozliczeniowym co oznacza że aby otrzymać pełną miesięczną premię w wysokości 50 złotych klient musi wykonać transakcje kartą o łącznej wartości minimum 1000 złotych.
W przypadku PKO Konta Dziecka oraz PKO Konta dla Młodych przeznaczonych odpowiednio dla dzieci w wieku poniżej 13 lat oraz młodzieży w wieku od 13 do 26 lat maksymalna wysokość premii wynosi 300 złotych wypłacanych w 10 ratach miesięcznych po 30 złotych każda przy czym warunkiem otrzymania miesięcznej premii jest zalogowanie do aplikacji mobilnej IKO w przypadku PKO Konta dla Młodych lub do aplikacji PKO Junior w przypadku PKO Konta Dziecka oraz wykonanie minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą w danym miesiącu rozliczeniowym.
Uczestnictwo w promocji jest uzależnione od spełnienia kilku kluczowych warunków formalnych które mają na celu zapewnienie że bonus trafi wyłącznie do osób rzeczywiście nowych dla banku a nie do dotychczasowych klientów którzy zamknęliby swoje stare konto tylko po to aby ponownie otworzyć nowe i skorzystać z promocji co byłoby sprzeczne z intencją akcji marketingowej mającej pozyskiwać świeżą bazę klientów.
Najważniejszym wymogiem jest spełnienie warunku karencji który dla osób dorosłych otwierających rachunek dla siebie oznacza że w okresie od 1 lipca 2024 roku do 1 stycznia 2026 roku nie mogły one posiadać żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO BP przy czym wymóg ten nie dotyczy kont prowadzonych w Inteligo które jest odrębną marką należącą do grupy kapitałowej PKO BP ale obsługującą klientów przez całkowicie odrębny system informatyczny i organizacyjny, podobna zasada obowiązuje w przypadku rachunków otwieranych dla dzieci gdzie rodzic lub opiekun prawny nie może w okresie karencji posiadać dla tego konkretnego dziecka żadnego konta w PKO BP co oznacza że jeśli rodzic ma już w banku rachunek dla jednego dziecka to może otworzyć konto promocyjne dla drugiego dziecka pod warunkiem że dotychczas nie miało ono żadnego rachunku w PKO BP.
Proces rejestracji nowego konta musi być przeprowadzony wyłącznie przez specjalny link udostępniony przez bank przy jednoczesnym wpisaniu kodu promocyjnego MAMTO oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej drogą elektroniczną co jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do programu premiowego niezależnie od wszystkich innych wymogów które klient mógłby spełnić w trakcie użytkowania rachunku.
System wypłaty premii został rozciągnięty w czasie na okres od 2 do 13 miesięcy w zależności od daty założenia konta oraz tego czy klient będzie systematycznie spełniał warunki uprawniające do otrzymania miesięcznych rat bonusu co oznacza że pierwsze pieniądze z promocji trafią na konta uczestników dopiero po upływie około 2 miesięcy od momentu rejestracji.
Szczegółowy harmonogram wypłat wygląda następująco: dla kont zakładanych w styczniu 2026 roku premie będą wypłacane w okresie od marca do grudnia 2026 roku co oznacza że ostatnia transza trafi do klienta w grudniu 2026 roku, dla kont zakładanych w lutym 2026 roku okres wypłat przypada na kwiecień 2026 – styczeń 2027, natomiast dla kont rejestrowanych w marcu 2026 roku czyli w ostatnim miesiącu obowiązywania promocji wypłaty będą realizowane od maja 2026 do lutego 2027 roku co powoduje że część uczestników będzie otrzymywała pieniądze nawet w 2027 roku mimo że sama promocja kończy się 31 marca 2026 roku.
Istotne jest że bank wypłaci premię tylko za te miesiące w których klient faktycznie spełnił wszystkie wymagane warunki co oznacza że jeśli w którymś miesiącu zabraknie zalogowania do aplikacji mobilnej lub nie zostanie wykonana wymagana minimalna liczba transakcji kartą to za ten konkretny miesiąc premia nie zostanie naliczona i nie będzie możliwości jej odzyskania w przyszłości nawet jeśli w kolejnych miesiącach klient ponownie zacznie wypełniać warunki regulaminu.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli rozważasz zmianę banku lub otwarcie dodatkowego rachunku osobistego i spełniasz podstawowy warunek karencji czyli od 1 lipca 2024 roku do 1 stycznia 2026 roku nie posiadałeś żadnego konta w PKO Bank Polski to obecna promocja Płacę i mam może być dla ciebie bardzo atrakcyjną okazją do zarobienia łącznie 600 złotych przy stosunkowo niewielkim wysiłku wymaganym do spełnienia warunków uprawniających do otrzymania bonusu. Najważniejszym krokiem jest poprawne założenie konta poprzez specjalny link promocyjny z obowiązkowym wpisaniem kodu MAMTO oraz wyrażeniem zgody na marketing elektroniczny ponieważ pominięcie któregokolwiek z tych wymogów formalnych na etapie rejestracji skutkuje całkowitą dyskwalifikacją z programu premiowego nawet jeśli później wykonasz wszystkie wymagane transakcje kartą i będziesz regularnie korzystał z rachunku przez cały okres promocji.
Po poprawnym założeniu konta i otrzymaniu karty debetowej Twoim pierwszym zadaniem będzie wykonanie co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej tą kartą w miesiącu następującym po miesiącu otwarcia rachunku co oznacza że jeśli otworzysz konto na przykład 15 stycznia 2026 roku to masz czas do końca lutego 2026 roku na wykonanie pierwszego płatności kartą która może być symboliczna choćby zakup bułki w piekarni za 2 złote ponieważ regulamin nie określa minimalnej wartości tej transakcji a jej wykonanie jest warunkiem wypłaty pierwszej transzy bonusu wynoszącej 100 złotych która trafi na Twoje konto do końca marca 2026 roku. Znacznie bardziej wymagające pod względem finansowym jest spełnienie warunków uprawniających do otrzymania drugiej transzy premii wynoszącej maksymalnie 500 złotych rozłożonej na 10 miesięcznych rat po maksymalnie 50 złotych każda ponieważ wysokość pojedynczej raty obliczana jest jako 5 procent wartości wszystkich transakcji bezgotówkowych kartą wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym co oznacza że aby otrzymać pełną miesięczną premię 50 złotych musisz w tym miesiącu wykonać transakcje kartą o łącznej wartości minimum 1000 złotych czyli średnio około 33 złote dziennie przez 30 dni.
Pamiętaj że jako transakcje bezgotówkowe kartą bank nie będzie uwzględniał wypłat gotówki z bankomatów przelewów wykonanych z karty transakcji rozliczanych z konta walutowego ani płatności w kasynach salonach gier zakładach bukmacherskich i totalizatorach a co bardzo istotne również transakcje wykonane za pomocą systemu BLIK nie będą wliczane do podstawy naliczania 5 procent premii mimo że BLIK jest produktem rozwijanym właśnie przez PKO BP co może być zaskakujące dla wielu potencjalnych uczestników promocji którzy mogliby zakładać że skoro bank jest współtwórcą systemu BLIK to właśnie płatności tym systemem będą premiowane najwyżej. W praktyce oznacza to że aby zmaksymalizować wysokość premii powinieneś całkowicie zrezygnować z płatności BLIK-iem i wypłat gotówki koncentrując się wyłącznie na klasycznych płatnościach zbliżeniowych lub chipowych fizyczną kartą debetową we wszystkich możliwych punktach handlowo-usługowych. Jeśli Twoje miesięczne wydatki kartą wynoszą mniej niż 1000 złotych to i tak warto wziąć udział w promocji ponieważ nawet przy wydatkach rzędu 500 złotych miesięcznie otrzymasz premię 25 złotych miesięcznie co przez 10 miesięcy daje 250 złotych plus początkowe 100 złotych czyli łącznie 350 złotych całkowicie darmowych pieniędzy.
Dodatkowo musisz być świadomy kosztów prowadzenia wybranego typu konta ponieważ PKO Konto za Zero które jest podstawowym rachunkiem osobistym w ofercie banku mimo nazwy sugerującej całkowitą bezpłatność może generować pewne opłaty w szczególności 10 złotych miesięcznie za kartę debetową jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie wykonasz minimum 5 płatności bezgotówkowych kartą lub BLIK-iem przy czym okres rozliczeniowy nie jest tożsamy z miesiącem kalendarzowym lecz trwa od dnia wydania karty do analogicznej daty w następnym miesiącu co może powodować pewne zamieszanie w kalkulacjach.
Oznacza to że jeśli w którymś miesiącu skoncentrujesz się wyłącznie na osiąganiu wysokich obrotów kartą aby zmaksymalizować premię 5 procent ale zapomnisz o wykonaniu minimum 5 transakcji w swoim indywidualnym okresie rozliczeniowym karty to możesz zostać obciążony opłatą 10 złotych która zredukuje Twój finalny zysk z promocji. Wypłaty gotówki z bankomatów PKO BP oraz wszystkie wypłaty gotówki za granicą są bezpłatne a bank nie pobiera również prowizji za wypłaty BLIK z bankomatów w całym kraju co czyni to konto relatywnie konkurencyjnym pod względem kosztów obsługi mimo że jak wspomnieliśmy wcześniej płatności BLIK-iem nie są liczone do podstawy premiowej 5 procent.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.