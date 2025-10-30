PKO Bank Polski wydał pilny alert bezpieczeństwa. Uwaga klienci

PKO Bank Polski wydał pilny alert bezpieczeństwa, ostrzegając klientów przed kolejną falą internetowych oszustw. Tym razem cyberprzestępcy podszywają się pod bank, wykorzystując sfabrykowane wizerunki członków zarządu w fałszywych reklamach publikowanych w mediach społecznościowych.

Fałszywe inwestycje i obietnice szybkiego zysku

Oszustwo polega na publikowaniu rzekomych „reklam inwestycyjnych”, które mają przedstawiać nowe projekty PKO BP związane ze sztuczną inteligencją. W fałszywych postach pojawiają się przerobione zdjęcia zarządu banku oraz spreparowane wypowiedzi zachęcające do zainwestowania 1000 zł z obietnicą zysków sięgających nawet 25 tysięcy zł miesięcznie.

PKO BP stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych takich projektów i ostrzega, że kliknięcie w link lub przekazanie danych może skończyć się utratą pieniędzy i dostępem przestępców do konta bankowego.

„Nie inwestuj za pośrednictwem linków znalezionych w mediach społecznościowych. To pułapka!” – apeluje bank w swoim oficjalnym komunikacie.

Jak nie dać się nabrać?

Eksperci PKO BP przypominają, że żadne legalne instytucje finansowe nie gwarantują natychmiastowych i wysokich zysków. Fałszywe strony internetowe często wyglądają jak oryginalne serwisy banków, używają ich logotypów i kolorystyki, a także publikują spreparowane komentarze i zdjęcia rzekomych inwestorów.

Aby uniknąć oszustwa, bank zaleca:

  • zawsze sprawdzaj adres strony internetowej – fałszywe domeny często różnią się pojedynczym znakiem,

  • nie udostępniaj loginów, haseł ani numerów kart płatniczych,

  • nie instaluj aplikacji ani programów z nieznanych źródeł,

  • nie przekazuj nikomu zdalnego dostępu do swojego urządzenia.

Co zrobić, jeśli padłeś ofiarą oszustów?

W przypadku podejrzenia, że doszło do kradzieży danych lub pieniędzy, należy natychmiast skontaktować się z infolinią PKO BP (800 302 302) oraz zgłosić sprawę na policję. Warto też sprawdzić, czy strona lub firma, z którą mieliśmy kontakt, nie znajduje się na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

Apel PKO BP: ostrzeż znajomych!

Bank zwraca się do swoich klientów i obserwatorów w mediach społecznościowych z prośbą o udostępnianie ostrzeżenia dalej, by uchronić innych przed utratą oszczędności.

„Bądźmy czujni i reagujmy – przestępcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie, by podszywać się pod znane instytucje. Nie pozwólmy im wygrać” – apeluje PKO BP.

Nowy typ oszustwa to kolejny dowód na to, że cyberprzestępcy stale modyfikują swoje metody, licząc na zaufanie klientów do dużych marek. Dlatego ostrożność i zdrowy rozsądek to dziś najlepsza ochrona przed utratą pieniędzy.

