PKO BP ostrzega przed fałszywymi bankomatami! Te sygnały to czerwona flaga
Największy bank w Polsce bije na alarm – oszuści coraz częściej atakują przy bankomatach. PKO BP opublikowało oficjalny poradnik, który może uchronić Cię przed utratą wszystkich oszczędności. Wystarczy jeden błąd, a Twoje pieniądze znikną w kilka sekund.
PKO Bank Polski ostrzega klientów przed rosnącym zagrożeniem ze strony oszustów działających przy bankomatach. Jak informuje portal Biznes Wprost, bank wydał specjalny poradnik, w którym podkreśla: „wystarczy kilka sekund nieuwagi, by paść ofiarą oszustów”.
Bankomat wygląda normalnie, ale to pułapka
To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły bankomat, może być w rzeczywistości sprytnie przygotowaną pułapką. Portal Warszawa w Pigułce wyjaśnia, że skimmer, czyli fałszywa nakładka na czytnik karty, może kopiować dane z paska magnetycznego, a miniaturowe kamerki rejestrować wpisywany PIN.
Portal Biznes Interia podaje konkretne wskazówki od PKO BP, na co zwracać uwagę:
- Sprawdź oświetlenie – bankomat powinien być dobrze oświetlony i widoczny z ulicy. Oszuści częściej działają w miejscach ustronnych
- Unikaj podejrzanych elementów – zwróć uwagę na nietypowe pojemniki na ulotki reklamowe przymocowane tuż obok ekranu
- Sprawdź szczelinę na kartę – jeśli coś wygląda inaczej niż zwykle, może być to znak manipulacji urządzenia
- Obserwuj klawiaturę – powinna być płaska, bez odstających przycisków lub „nakładek”
Najczęstsze metody oszustów
Portal Biznes Interia informuje, że nie trzeba zaawansowanej technologii, by wykraść dane – czasem wystarczy tylko spojrzenie przez ramię. PKO BP przypomina: „Gdy wprowadzasz kod PIN i kwotę transakcji, zasłoń ekran i klawiaturę tak, żeby nikt stojący za Tobą nie mógł zobaczyć, co wpisujesz”.
Portal Biznes Wprost zwraca uwagę na inną metodę oszustów – wykorzystują ludzką uprzejmość. W placówkach czy galeriach, gdzie bankomat znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu dostępnym po przyłożeniu karty, nie wpuszczaj obcych osób. To nie brak grzeczności, lecz zwykłe dbanie o bezpieczeństwo.
Skimmery potrafią wiernie imitować oryginalne elementy bankomatu, jednocześnie „czytając” dane z karty bankowej. Z pozoru zwyczajny bankomat może być „pułapką”, jeśli nie zwrócisz uwagi na szczegóły.
Jeden błąd może kosztować Cię wszystkie oszczędności
Portal Warszawa w Pigułce przestrzega przed najczęstszym błędem klientów. Sytuacje stresowe sprzyjają nieuwadze. PKO BP podkreśla: po zakończeniu wypłaty koniecznie upewnij się, że masz przy sobie kartę oraz gotówkę.
„Zdarza się, że w stresie (np. po zauważeniu podejrzanej osoby w pobliżu) klient odchodzi od bankomatu bez karty, co otwiera złodziejowi drogę do szybkiej wypłaty – zwłaszcza jeśli wcześniej udało mu się podejrzeć PIN” – ostrzega portal Biznes Interia.
Jak podkreśla Warszawa w Pigułce: „To może oznaczać błyskawiczną kradzież pieniędzy, jeśli złodziej zna Twój kod”.
Co robić, gdy coś wzbudza podejrzenia
PKO BP radzi jednoznacznie: „jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości, wybierz inny bankomat lub przerwij transakcję i spokojnie odejdź od urządzenia”.
Portal Biznes Interia informuje, że bank kończy komunikat jednoznacznie – lepiej chwilowo zrezygnować z wypłaty niż ryzykować utratę środków. Warto też zgłosić podejrzany bankomat przez infolinię lub aplikację mobilną.
Jeśli podczas korzystania z bankomatu zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać transakcję i zmienić urządzenie. Podejrzane sytuacje, takie jak zmiana działania bankomatu lub nietypowe elementy wokół niego, mogą świadczyć o próbie oszustwa.
Konkretne sygnały ostrzegawcze
Portal PKO BP wymienia szczegółowe sygnały, które powinny wzbudzić Twoją czujność:
Lokalizacja bankomatu:
- Urządzenie w ciemnym, mało uczęszczanym miejscu
- Brak dobrego oświetlenia
- Bankomat niewidoczny z głównej ulicy
Wygląd urządzenia:
- Dziwnie wyglądające elementy lub pojemniki na ulotki
- Odstające nakładki na czytniku kart
- Nietypowe szczeliny lub połączenia
- Klawiatura z odstającymi przyciskami
Zachowanie urządzenia:
- Nietypowe opóźnienia w działaniu
- Dziwne dźwięki podczas wkładania karty
- Problemy z czytaniem karty
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli regularnie korzystasz z bankomatów, te informacje mogą uchronić Cię przed finansową katastrofą. Oszustwa bankomatowe nie dotyczą wyłącznie seniorów czy osób mniej zorientowanych technologicznie – to realne zagrożenie dla każdego.
Przed każdą wypłatą sprawdź:
- Czy bankomat jest dobrze widoczny i oświetlony
- Czy nie ma podejrzanych nakładek na czytniku kart
- Czy klawiatura wygląda normalnie
- Czy w pobliżu nie kręcą się podejrzane osoby
Podczas transakcji:
- Zasłaniaj PIN przed innymi osobami i kamerkami
- Nie wpuszczaj obcych do pomieszczenia z bankomatem
- Jeśli coś wzbudza wątpliwości – przerwij transakcję
Po transakcji:
- Sprawdź, czy masz kartę i gotówkę
- Nie odchodź w pośpiechu, nawet w stresującej sytuacji
- W razie podejrzeń zgłoś sprawę bankowi
Alternatywy dla tradycyjnych bankomatów
W dobie rosnących zagrożeń warto rozważyć alternatywne sposoby dostępu do gotówki:
- Wypłaty w kasie banku
- Wypłaty przy zakupach w sklepach
- Bankomaty w placówkach bankowych
- Płatności bezgotówkowe zamiast gotówki
Portal Biznes Interia zauważa, że w ostatnich latach rośnie trend rezygnacji z gotówki na rzecz płatności bezgotówkowych. Mimo tego gotówka nadal pozostaje ważnym środkiem płatniczym, szczególnie w przypadku drobnych transakcji.
Jak zgłosić podejrzany bankomat
Jeśli napotkasz podejrzany bankomat, możesz:
- Zadzwonić na infolinię PKO BP: 800 302 302 (bezpłatna)
- Zgłosić przez aplikację mobilną IKO
- Powiadomić pracowników pobliskiej placówki
- Zawiadomić policję w przypadku podejrzenia przestępstwa
Portal Warszawa w Pigułce podkreśla, że poradnik PKO BP to nie straszenie klientów, ale odpowiedź na realne i coraz bardziej zaawansowane zagrożenia. Dobre oświetlenie, czysta klawiatura, brak podejrzanych nakładek – to podstawowe elementy, na które warto zwrócić uwagę za każdym razem.
Pamiętaj: lepiej poświęcić kilka sekund na ocenę sytuacji niż stracić wszystkie oszczędności. Jak przestrzega PKO BP – czasem najlepszą decyzją jest po prostu odejście od bankomatu i znalezienie innego, bezpieczniejszego urządzenia.
