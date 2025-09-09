PKO BP ostrzega przed fałszywymi bankomatami! Te sygnały to czerwona flaga

9 września 2025 10:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Największy bank w Polsce bije na alarm – oszuści coraz częściej atakują przy bankomatach. PKO BP opublikowało oficjalny poradnik, który może uchronić Cię przed utratą wszystkich oszczędności. Wystarczy jeden błąd, a Twoje pieniądze znikną w kilka sekund.

Fot. Warszawa w Pigułce

PKO Bank Polski ostrzega klientów przed rosnącym zagrożeniem ze strony oszustów działających przy bankomatach. Jak informuje portal Biznes Wprost, bank wydał specjalny poradnik, w którym podkreśla: „wystarczy kilka sekund nieuwagi, by paść ofiarą oszustów”.

Bankomat wygląda normalnie, ale to pułapka

To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły bankomat, może być w rzeczywistości sprytnie przygotowaną pułapką. Portal Warszawa w Pigułce wyjaśnia, że skimmer, czyli fałszywa nakładka na czytnik karty, może kopiować dane z paska magnetycznego, a miniaturowe kamerki rejestrować wpisywany PIN.

Portal Biznes Interia podaje konkretne wskazówki od PKO BP, na co zwracać uwagę:

  • Sprawdź oświetlenie – bankomat powinien być dobrze oświetlony i widoczny z ulicy. Oszuści częściej działają w miejscach ustronnych
  • Unikaj podejrzanych elementów – zwróć uwagę na nietypowe pojemniki na ulotki reklamowe przymocowane tuż obok ekranu
  • Sprawdź szczelinę na kartę – jeśli coś wygląda inaczej niż zwykle, może być to znak manipulacji urządzenia
  • Obserwuj klawiaturę – powinna być płaska, bez odstających przycisków lub „nakładek”

Najczęstsze metody oszustów

Portal Biznes Interia informuje, że nie trzeba zaawansowanej technologii, by wykraść dane – czasem wystarczy tylko spojrzenie przez ramię. PKO BP przypomina: „Gdy wprowadzasz kod PIN i kwotę transakcji, zasłoń ekran i klawiaturę tak, żeby nikt stojący za Tobą nie mógł zobaczyć, co wpisujesz”.

Portal Biznes Wprost zwraca uwagę na inną metodę oszustów – wykorzystują ludzką uprzejmość. W placówkach czy galeriach, gdzie bankomat znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu dostępnym po przyłożeniu karty, nie wpuszczaj obcych osób. To nie brak grzeczności, lecz zwykłe dbanie o bezpieczeństwo.

Skimmery potrafią wiernie imitować oryginalne elementy bankomatu, jednocześnie „czytając” dane z karty bankowej. Z pozoru zwyczajny bankomat może być „pułapką”, jeśli nie zwrócisz uwagi na szczegóły.

Jeden błąd może kosztować Cię wszystkie oszczędności

Portal Warszawa w Pigułce przestrzega przed najczęstszym błędem klientów. Sytuacje stresowe sprzyjają nieuwadze. PKO BP podkreśla: po zakończeniu wypłaty koniecznie upewnij się, że masz przy sobie kartę oraz gotówkę.

„Zdarza się, że w stresie (np. po zauważeniu podejrzanej osoby w pobliżu) klient odchodzi od bankomatu bez karty, co otwiera złodziejowi drogę do szybkiej wypłaty – zwłaszcza jeśli wcześniej udało mu się podejrzeć PIN” – ostrzega portal Biznes Interia.

Jak podkreśla Warszawa w Pigułce: „To może oznaczać błyskawiczną kradzież pieniędzy, jeśli złodziej zna Twój kod”.

Co robić, gdy coś wzbudza podejrzenia

PKO BP radzi jednoznacznie: „jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości, wybierz inny bankomat lub przerwij transakcję i spokojnie odejdź od urządzenia”.

Portal Biznes Interia informuje, że bank kończy komunikat jednoznacznie – lepiej chwilowo zrezygnować z wypłaty niż ryzykować utratę środków. Warto też zgłosić podejrzany bankomat przez infolinię lub aplikację mobilną.

Jeśli podczas korzystania z bankomatu zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, należy natychmiast przerwać transakcję i zmienić urządzenie. Podejrzane sytuacje, takie jak zmiana działania bankomatu lub nietypowe elementy wokół niego, mogą świadczyć o próbie oszustwa.

Konkretne sygnały ostrzegawcze

Portal PKO BP wymienia szczegółowe sygnały, które powinny wzbudzić Twoją czujność:

Lokalizacja bankomatu:

  • Urządzenie w ciemnym, mało uczęszczanym miejscu
  • Brak dobrego oświetlenia
  • Bankomat niewidoczny z głównej ulicy

Wygląd urządzenia:

  • Dziwnie wyglądające elementy lub pojemniki na ulotki
  • Odstające nakładki na czytniku kart
  • Nietypowe szczeliny lub połączenia
  • Klawiatura z odstającymi przyciskami

Zachowanie urządzenia:

  • Nietypowe opóźnienia w działaniu
  • Dziwne dźwięki podczas wkładania karty
  • Problemy z czytaniem karty

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli regularnie korzystasz z bankomatów, te informacje mogą uchronić Cię przed finansową katastrofą. Oszustwa bankomatowe nie dotyczą wyłącznie seniorów czy osób mniej zorientowanych technologicznie – to realne zagrożenie dla każdego.

Przed każdą wypłatą sprawdź:

  • Czy bankomat jest dobrze widoczny i oświetlony
  • Czy nie ma podejrzanych nakładek na czytniku kart
  • Czy klawiatura wygląda normalnie
  • Czy w pobliżu nie kręcą się podejrzane osoby

Podczas transakcji:

  • Zasłaniaj PIN przed innymi osobami i kamerkami
  • Nie wpuszczaj obcych do pomieszczenia z bankomatem
  • Jeśli coś wzbudza wątpliwości – przerwij transakcję

Po transakcji:

  • Sprawdź, czy masz kartę i gotówkę
  • Nie odchodź w pośpiechu, nawet w stresującej sytuacji
  • W razie podejrzeń zgłoś sprawę bankowi

Alternatywy dla tradycyjnych bankomatów

W dobie rosnących zagrożeń warto rozważyć alternatywne sposoby dostępu do gotówki:

  • Wypłaty w kasie banku
  • Wypłaty przy zakupach w sklepach
  • Bankomaty w placówkach bankowych
  • Płatności bezgotówkowe zamiast gotówki

Portal Biznes Interia zauważa, że w ostatnich latach rośnie trend rezygnacji z gotówki na rzecz płatności bezgotówkowych. Mimo tego gotówka nadal pozostaje ważnym środkiem płatniczym, szczególnie w przypadku drobnych transakcji.

Jak zgłosić podejrzany bankomat

Jeśli napotkasz podejrzany bankomat, możesz:

  • Zadzwonić na infolinię PKO BP: 800 302 302 (bezpłatna)
  • Zgłosić przez aplikację mobilną IKO
  • Powiadomić pracowników pobliskiej placówki
  • Zawiadomić policję w przypadku podejrzenia przestępstwa

Portal Warszawa w Pigułce podkreśla, że poradnik PKO BP to nie straszenie klientów, ale odpowiedź na realne i coraz bardziej zaawansowane zagrożenia. Dobre oświetlenie, czysta klawiatura, brak podejrzanych nakładek – to podstawowe elementy, na które warto zwrócić uwagę za każdym razem.

Pamiętaj: lepiej poświęcić kilka sekund na ocenę sytuacji niż stracić wszystkie oszczędności. Jak przestrzega PKO BP – czasem najlepszą decyzją jest po prostu odejście od bankomatu i znalezienie innego, bezpieczniejszego urządzenia.

