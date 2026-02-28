PKO BP wydaje komunikat dla wszystkich klientów. Czas się przygotować
PKO Bank Polski wydał pilny komunikat do swoich klientów. W nocy z 1 na 2 marca, między godziną 01:00 a 04:00, zaplanowano prace techniczne, które mogą ograniczyć dostęp do części usług. Bank uprzedza, że utrudnienia dotkną przede wszystkim płatności kartami i operacji gotówkowych.
Co przestanie działać
W czasie trzygodzinnej przerwy mogą wystąpić problemy z:
– płatnościami kartami w sklepach i internecie,
– wypłatą gotówki z bankomatów innych niż należące do PKO BP,
– wpłatami i wypłatami BLIKIEM w urządzeniach PKO BP,
– nadawaniem PIN-u i aktywacją kart w serwisie iPKO oraz aplikacji IKO,
– weryfikacją 3D Secure przy płatnościach internetowych,
– dodawaniem kart do Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY i Xiaomi Pay.
To oznacza, że osoby planujące nocne zakupy online lub podróż w tych godzinach powinny wcześniej zabezpieczyć środki płatnicze.
Co będzie działać
Bank zapewnia, że serwis internetowy iPKO, aplikacja mobilna IKO oraz bankowość telefoniczna mają funkcjonować bez zakłóceń poza wskazanymi operacjami kartowymi.
Jak się przygotować
PKO BP zaleca wykonanie wszystkich istotnych transakcji jeszcze przed rozpoczęciem prac technicznych. Warto również wcześniej wypłacić gotówkę, jeśli będzie potrzebna w nocy lub nad ranem.
Przerwy techniczne są standardową procedurą w sektorze bankowym i służą utrzymaniu bezpieczeństwa systemów. Jednak dla klientów oznaczają realne utrudnienia.
Poniedziałkowy poranek powinien już przebiegać bez zakłóceń, ale w godzinach 01:00–04:00 lepiej nie liczyć na pełną dostępność usług kartowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.