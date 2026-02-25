PKO BP wydał pilne ostrzeżenie! Oszuści tworzą fałszywe witryny banku
Największy polski bank odnotował gwałtowny wzrost aktywności cyberprzestępców wymierzonej w użytkowników platformy iPKO biznes. Oszuści stosują wyrafinowane metody maskowania, tworząc witryny, które na pierwszy rzut oka są nie do odróżnienia od oficjalnego serwisu transakcyjnego. Celem ataku jest masowe wyłudzanie danych uwierzytelniających od przedsiębiorców i osób zarządzających finansami firm
Precyzyjna pułapka w wynikach wyszukiwania
Zagrożenie jest tym większe, że fałszywe strony logowania pojawiają się jako płatne reklamy w popularnych wyszukiwarkach internetowych. Przestępcy opłacają pozycjonowanie, dzięki czemu ich witryny wyświetlają się na samej górze wyników po wpisaniu fraz związanych z bankowością elektroniczną. Nieuważny użytkownik, klikając w pierwszy dostępny link, trafia na podstawiony formularz, który służy do natychmiastowego przejęcia loginów oraz haseł.
PKO Bank Polski przypomina, że mechanizm ten pozwala hakerom na uzyskanie pełnego dostępu do konta w czasie rzeczywistym. Raz przejęte dane pozwalają na zlecanie przelewów wychodzących lub zmianę limitów transakcyjnych, co przy kontach firmowych może oznaczać stratę ogromnych kwot w ciągu zaledwie kilku minut.
Oficjalne standardy komunikacji banku
Bank podkreśla, że w swojej komunikacji z klientami stosuje sztywne zasady bezpieczeństwa, które mają pomóc w odróżnieniu prawdy od manipulacji. Żadna oficjalna wiadomość e-mail ani komunikat SMS przesyłany przez PKO BP nie zawiera aktywnych linków kierujących bezpośrednio do strony logowania. Każda próba nakłonienia użytkownika do kliknięcia w odnośnik w celu „weryfikacji konta” lub „potwierdzenia danych” jest ze strony oszustów próbą ataku.
Weryfikacja adresu URL pozostaje jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie kradzieży. Bank zaleca, aby przedsiębiorcy korzystający z iPKO biznes każdorazowo wpisywali adres serwisu ręcznie w oknie przeglądarki lub korzystali wyłącznie z autoryzowanego przycisku „Zaloguj się” na głównej stronie pko.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia nietypowego zachowania systemu podczas logowania, jedyną bezpieczną procedurą jest natychmiastowe przerwanie sesji i kontakt z infolinią dedykowaną dla klientów biznesowych pod oficjalnymi numerami telefonu.
