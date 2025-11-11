PKP Intercity kusi nową promocją! Bilety nawet o 45 proc. taniej
To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy planują podróże po Polsce przed świętami. PKP Intercity uruchamia promocję „Poniedziałkowy Odjazd”, dzięki której bilety kolejowe będzie można kupić nawet z 45-procentowym rabatem. Tanie przejazdy obejmą wszystkie najpopularniejsze kierunki w kraju i potrwają od 17 listopada do 13 grudnia 2025 roku.
Rekordowa obniżka cen biletów
Zasady są proste – w każdy poniedziałek przewoźnik będzie udostępniał pulę promocyjnych biletów w ramach akcji „Poniedziałkowy Odjazd”. To okazja, by zaplanować spontaniczny wyjazd za ułamek ceny. Zniżki obejmą drugą klasę wszystkich kategorii pociągów, a rabaty będą zróżnicowane – od 7 do aż 45 procent.
PKP zachęca podróżnych do śledzenia strony internetowej i aplikacji, bo liczba miejsc w promocyjnych cenach jest ograniczona. „To szansa, by odkryć Polskę taniej – idealna dla osób, które planują weekendowe wypady lub świąteczne podróże do rodziny” – podkreśla przewoźnik.
Więcej połączeń i szybsze trasy
Promocja zbiega się w czasie z przygotowaniami do nowego rozkładu jazdy PKP Intercity, który zacznie obowiązywać w najbliższym sezonie. Spółka zapowiada więcej połączeń krajowych i zagranicznych, krótszy czas przejazdów i wygodniejsze przesiadki.
Wśród nowości znajdą się m.in. dodatkowe pociągi z Poznania do Olsztyna, nowe relacje do Pragi, Lipska, Wiednia i Berlina, a także trzy pary połączeń do Wilna. W przyszłym roku przewoźnik chce obsłużyć aż 88 milionów pasażerów, co byłoby rekordem w historii PKP Intercity.
Jak skorzystać z promocji
Bilety w obniżonych cenach można kupić zarówno na stronie intercity.pl, w aplikacji mobilnej, jak i w kasach biletowych. Warto się pospieszyć – akcja trwa tylko do 13 listopada, a liczba promocyjnych miejsc jest ograniczona.
Jeśli więc planujesz weekendowy wypad do Krakowa, wigilijny powrót do rodziny czy spontaniczną podróż do Gdańska – to najlepszy moment, by kupić bilet znacznie taniej.
