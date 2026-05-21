PKP sprzedaje mieszkania za grosze. Najtańsze kosztują mniej niż auto
W czasach rekordowo drogich mieszkań oferta PKP może zaskoczyć wielu Polaków. Państwowa spółka wyprzedaje lokale mieszkalne, działki i nieruchomości użytkowe w całym kraju, a ceny najtańszych mieszkań zaczynają się już od około 17 tys. zł. Choć wiele z nich wymaga remontu, zainteresowanie tanimi nieruchomościami od kolei stale rośnie.
PKP sprzedaje setki nieruchomości
Polskie Koleje Państwowe dysponują ogromnym majątkiem rozsianym po całym kraju.
W zasobach znajdują się nie tylko dworce czy grunty kolejowe, ale również mieszkania, budynki użytkowe oraz działki.
Spółka regularnie organizuje przetargi, w których mogą uczestniczyć zarówno firmy, jak i osoby prywatne.
Według danych PKP w bazie ofert znajduje się około 4 tys. nieruchomości, z czego część jest przeznaczona bezpośrednio do sprzedaży.
Najtańsze mieszkania kosztują kilkanaście tysięcy złotych
Największe emocje budzą ceny wywoławcze niektórych lokali.
Jedno z najtańszych mieszkań znajduje się w miejscowości Czerwonka na Mazurach.
23-metrowy lokal wystawiono za około 17 tys. zł.
To kwota porównywalna z ceną używanego samochodu lub rodzinnej działki rekreacyjnej.
W województwie zachodniopomorskim ceny mieszkań od PKP zaczynają się od około 19 tys. zł.
Na Śląsku lokale można znaleźć od około 48 tys. zł, natomiast na Mazowszu ceny dochodzą nawet do 935 tys. zł.
Dlaczego ceny są tak niskie?
Najtańsze nieruchomości zwykle wymagają kapitalnego remontu lub znajdują się w mniejszych miejscowościach.
Na wycenę wpływają także:
– stan techniczny budynku,
– lokalizacja,
– dostęp do infrastruktury,
– potencjał inwestycyjny,
– powierzchnia nieruchomości.
PKP podkreśla, że wszystkie ceny ustalają licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi.
Jak wygląda zakup mieszkania od PKP?
Większość nieruchomości sprzedawana jest w formie przetargów publicznych.
Zainteresowane osoby muszą:
– zapoznać się z dokumentacją,
– wpłacić wadium,
– złożyć ofertę w wyznaczonym terminie.
Przetargi mogą mieć formę licytacji ustnej lub składania ofert pisemnych.
Ogłoszenia publikowane są zwykle z wyprzedzeniem od 30 do 60 dni.
Niektóre nieruchomości można kupić taniej po dwóch nieudanych przetargach
Jeżeli dana nieruchomość nie znajdzie kupca podczas dwóch kolejnych przetargów, PKP może rozpocząć negocjacje cenowe.
W takim przypadku cena może zostać obniżona nawet do dwóch trzecich pierwotnej wartości wywoławczej.
To właśnie wtedy pojawiają się największe okazje cenowe.
PKP sprzedaje także działki i lokale użytkowe
W ofercie znajdują się również grunty oraz nieruchomości komercyjne.
Najtańsze działki można znaleźć między innymi w województwie opolskim, gdzie ceny startują od około 11 tys. zł.
Z kolei najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie nieruchomości osiągają ceny liczone w milionach złotych.
Alternatywą jest wynajem
Osoby, które nie chcą lub nie mogą kupić nieruchomości, mogą skorzystać z oferty najmu.
PKP wynajmuje mieszkania, lokale użytkowe oraz grunty na podstawie przetargów.
W przypadku większych umów konieczna jest dodatkowa zgoda ministerstwa.
Co to oznacza dla kupujących?
Eksperci zwracają uwagę, że nieruchomości od PKP mogą być szansą dla osób szukających taniego mieszkania poza największymi miastami.
Trzeba jednak pamiętać, że bardzo niska cena często oznacza konieczność kosztownego remontu lub inwestycji w modernizację budynku.
Mimo to przy obecnych cenach mieszkań oferty państwowej spółki coraz częściej przyciągają osoby szukające okazji na rynku nieruchomości.
