PKP wydało pilny komunikat. Za te bilety można dostać zwrot pieniędzy
Zimowe warunki pogodowe wciąż powodują utrudnienia w kursowaniu pociągów. PKP Intercity informuje o opóźnieniach, honorowaniu biletów w innych składach oraz możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za wybrane przejazdy, także na trasach międzynarodowych.
Ważny komunikat dla pasażerów PKP. Za te bilety można dostać zwrot pieniędzy
Zimowa aura wciąż wpływa na funkcjonowanie transportu kolejowego. Intensywne opady śniegu i trudne warunki pogodowe powodują opóźnienia pociągów oraz zmiany w organizacji ruchu. PKP Intercity wydało komunikat, w którym informuje pasażerów o honorowaniu biletów w innych składach oraz możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za wybrane przejazdy.
Utrudnienia na kolei i opóźnione pociągi
Jak informuje PKP Intercity, część pociągów notuje znaczne opóźnienia. Przykładem jest pociąg IC „Uznam” relacji Świnoujście–Chełm, który miał około 70 minut opóźnienia. Przewoźnik wskazuje, że przyczyną były awarie infrastruktury kolejowej, wydłużone przygotowanie wagonów do drogi oraz trudne warunki atmosferyczne.
W związku z zakłóceniami pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty głosowe oraz informacje wyświetlane na dworcach i w aplikacjach kolejowych.
Honorowanie biletów w innych pociągach
Dla pasażerów dotkniętych opóźnieniami wprowadzono możliwość honorowania biletów w innych składach PKP Intercity. Dotyczy to m.in. przejazdów na wybranych odcinkach:
- w pociągu IC „Narew” relacji Łódź Fabryczna – Białystok na odcinku Koluszki – Warszawa Wschodnia,
- w pociągu IC „Tuwim” relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Centralna na odcinku Łódź Widzew – Warszawa Centralna.
Przewoźnik podkreśla, że decyzje o honorowaniu biletów mogą się zmieniać w zależności od sytuacji na sieci kolejowej.
Ostrzeżenia IMGW i zalecenia dla podróżnych
PKP Intercity przypomina, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru. Takie warunki mogą powodować kolejne opóźnienia i zmiany w kursowaniu pociągów.
Przed planowaną podróżą zaleca się sprawdzenie aktualnego rozkładu jazdy oraz komunikatów przewoźnika, aby uniknąć niespodzianek na trasie.
Pociągi do Niemiec. Możliwy zwrot pieniędzy
Trudna sytuacja pogodowa dotyczy również Niemiec. W związku z intensywnymi opadami śniegu Koleje Niemieckie odradzają podróże w terminie od 8 do 12 stycznia 2026 roku. PKP Intercity poinformowało, że pasażerowie podróżujący do lub z Niemiec mogą skorzystać ze specjalnych zasad.
Bilety na przejazdy w tych terminach, zakupione do 8 stycznia, można wykorzystać na późniejsze podróże aż do 18 stycznia 2026 roku. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, także ofert promocyjnych, w tym Super Promo International. Dodatkowo pasażerowie mogą otrzymać nieodpłatną rezerwację miejsca do siedzenia w kasach biletowych.
Kiedy przysługuje zwrot bez potrąceń
Osoby, które zdecydują się całkowicie zrezygnować z podróży, mają prawo do zwrotu pieniędzy za bilety bez potrącania odstępnego. To rozwiązanie ma ułatwić pasażerom podjęcie decyzji w sytuacji, gdy warunki pogodowe znacząco utrudniają lub uniemożliwiają przejazd.
PKP Intercity zapowiada dalsze monitorowanie sytuacji i apeluje do pasażerów o regularne sprawdzanie komunikatów, ponieważ w najbliższych dniach warunki na kolei mogą się dynamicznie zmieniać.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.