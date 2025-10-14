PKP zaskakuje pasażerów. Pociągi pojadą nawet 2 godziny szybciej. Zmiany jeszcze przed świętami!
Już w grudniu pasażerowie PKP pojadą szybciej niż kiedykolwiek. Od 14 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy, dzięki któremu czas podróży na wielu trasach skróci się nawet o dwie godziny. To efekt zakończonych modernizacji i reorganizacji połączeń. Zyskają m.in. podróżni z Krakowa, Suwałk, Gdańska, Poznania i Wrocławia – pociągi pojadą szybciej, częściej i bardziej punktualnie.
Pociągi przyspieszą nawet o dwie godziny. PKP wprowadza zmiany jeszcze przed świętami
Nowy rozkład PKP. Pasażerowie zaoszczędzą nawet dwie godziny
Zmiany dotyczą przede wszystkim tras dalekobieżnych. Największą różnicę odczują podróżni jadący z Krakowa do Suwałk. Pociąg IC Hańcza, który do tej pory pokonywał trasę w 8 godzin i 20 minut, teraz dojedzie na miejsce o dwie godziny szybciej. Również czas przejazdu z Suwałk do Warszawy skróci się o pół godziny – podróż potrwa zaledwie 3 godziny i 34 minuty.
Na południu kraju skróci się także podróż z Krakowa do Zakopanego, która zajmie teraz mniej niż dwie godziny. To dobra wiadomość zwłaszcza dla turystów planujących zimowe wyjazdy w Tatry. Dzięki nowemu połączeniu Pendolino z Gdańska do Zakopanego podróż przez całą Polskę potrwa krócej o 1,5 godziny.
Nowe trasy i szybsze połączenia
Zmiany obejmą także inne rejony kraju. Mieszkańcy Białegostoku i Olsztyna odczują wyraźne skrócenie czasu podróży dzięki modernizacji linii Ełk–Giżycko–Korsze. Pociąg TLK Biebrza pokona trasę między tymi miastami w 2 godziny i 57 minut, czyli o 56 minut szybciej niż dotychczas.
Na zysku mogą liczyć też podróżni z zachodniej Polski. Połączenie z Poznania do Ustki będzie krótsze o pół godziny, a przejazd ze Szczecina do Krakowa również skróci się o trzydzieści minut.
Pociągi co godzinę i prostszy rozkład jazdy
Nowy rozkład PKP Intercity zakłada także bardziej przejrzysty system kursów. Między największymi miastami – Warszawą a Trójmiastem oraz Wrocławiem a Krakowem – pociągi będą odjeżdżały co godzinę. Z kolei połączenia krajowe, takie jak Gdynia–Wrocław przez Bydgoszcz i Poznań czy Zielona Góra–Przemyśl przez Wrocław, Katowice i Kraków, będą realizowane co dwie godziny.
PKP podkreśla, że wprowadzone zmiany mają nie tylko skrócić czas podróży, ale też zwiększyć punktualność i przewidywalność połączeń. Dla pasażerów oznacza to jedno – szybsze, wygodniejsze i lepiej zorganizowane podróże, które wejdą w życie jeszcze przed świętami.
