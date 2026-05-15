Płaca minimalna przekroczy 5 tys. zł brutto. Znamy pierwsze prognozy

Ekonomiści przygotowali pierwsze prognozy dotyczące wysokości najniższego wynagrodzenia, które będzie obowiązywać w 2027 roku. Zgodnie z tymi przewidywaniami, płaca minimalna powinna ukształtować się na poziomie około 5150 zł brutto miesięcznie.

Mechanizm ustalania najniższej krajowej

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest uzależniona od prognozowanej inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Jeśli przewidywana inflacja przekracza 5 proc., rząd ma obowiązek dokonać dwukrotnej waloryzacji płacy minimalnej w ciągu roku. W przypadku niższego wskaźnika wzrostu cen, zmiana następuje raz w roku – od 1 stycznia.

Eksperci wskazują, że prognozowana na 2027 rok kwota 5150 zł brutto wynika z konieczności dostosowania płacy do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jest to kierunek zgodny z unijną dyrektywą o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w Unii Europejskiej.

Wpływ na koszty pracy i gospodarkę

Wzrost najniższej krajowej wpłynie bezpośrednio na sytuację ponad 3 milionów pracowników w Polsce. Jednocześnie ekonomiści zaznaczają, że podniesienie płacy minimalnej powyżej 5 tys. zł brutto będzie stanowić wyzwanie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wzrosną bowiem nie tylko same wynagrodzenia, ale również pochodne od nich składki na ubezpieczenia społeczne.

Oficjalna propozycja rządu dotycząca wysokości płacy minimalnej na kolejny rok powinna zostać przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca roku poprzedzającego. Ostateczne kwoty na rok 2027 zostaną potwierdzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w drugiej połowie 2026 roku.

Stawka godzinowa w 2027 roku

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia miesięcznego zmieni się również minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowach zlecenia. Według prognoz ekspertów, w 2027 roku stawka ta może wynieść około 33,50 zł brutto za godzinę pracy.