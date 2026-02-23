Płace rosną rekordowo, a sprzedaż detaliczna kuleje. Sprawdź, co Polacy robią z pieniędzmi.

Najnowszy odczyt sprzedaży detalicznej w cenach stałych (czyli po skorygowaniu o inflację) wskazuje na wzrost, który jednak odstaje od tempa, w jakim rosną nasze wynagrodzenia. Choć realne płace w sektorze przedsiębiorstw rosną w tempie dwucyfrowym, sprzedaż detaliczna wykazuje znacznie mniejszą dynamikę. Oznacza to, że Polacy, zamiast natychmiast wydawać nadwyżki finansowe w sklepach, wybierają inną strategię zarządzania kapitałem.

Zjawisko to jest określane przez analityków jako „odbudowa oszczędności”. Po długim okresie wysokiej inflacji, która drenowała domowe budżety, konsumenci w pierwszej kolejności łatają dziury w oszczędnościach, zamiast zwiększać konsumpcję dóbr trwałych.