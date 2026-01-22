Płacisz gotówką? W 2026 roku wchodzą nowe limity transakcji. Sprawdź, kiedy banknoty nie zostaną przyjęte
Mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych, Polacy wciąż chętnie korzystają z tradycyjnych banknotów. Jednak w 2026 roku przepisy dotyczące obrotu gotówkowego stają się jeszcze bardziej restrykcyjne. Zmiany dotkną nie tylko przedsiębiorców, ale również osoby prywatne, które planują większe zakupy.
Limity dla przedsiębiorców i konsumentów
Najważniejszą zmianą jest utrzymanie surowych limitów w transakcjach między firmami (B2B). Każda płatność przekraczająca określony próg musi zostać zrealizowana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Warto zauważyć, że rozbicie jednej płatności na kilka mniejszych kwot, aby uniknąć limitu, jest traktowane przez skarbówkę jako próba obejścia prawa.
|Rodzaj transakcji
|Limit płatności gotówkowej
|Skutki przekroczenia limitu
|Firma – Firma (B2B)
|15 000 zł brutto
|Brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.
|Konsument – Firma (C2B)
|Bez limitu (z wyjątkami)
|Przedsiębiorca musi przyjąć gotówkę, chyba że wcześniej ustalono inaczej.
|Wpłaty w okienku bankowym
|Powyżej 15 000 euro
|Obowiązkowa procedura weryfikacji źródła pochodzenia środków (AML).
Kiedy bank może odmówić przyjęcia gotówki?
Choć gotówka jest prawnym środkiem płatniczym, banki w 2026 roku kładą ogromny nacisk na procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (nielegalnym działaniom). Przy wpłatach przekraczających równowartość 15 000 euro, kasjer ma obowiązek poprosić o dokumenty potwierdzające legalność środków (np. umowa sprzedaży auta, akt notarialny).
Gotówka w portfelu – co się zmienia dla obywatela?
Dla przeciętnego czytelnika najważniejszą informacją jest fakt, że sklepy nie mogą odmawiać przyjmowania gotówki przy drobnych zakupach. Istnieją jednak wyjątki:
-
Automaty sprzedające: Jeśli automat nie jest przystosowany do monet, płatność może być wyłącznie kartą.
-
Zakupy internetowe: Przy odbiorze osobistym warto upewnić się, czy dany punkt handlowy akceptuje gotówkę powyżej określonej kwoty ze względów bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie?
Planując zakup samochodu lub remont mieszkania od firmy, przygotuj się na płatność przelewem, jeśli kwota przekracza 15 000 zł. Pozwoli to uniknąć problemów z Urzędem Skarbowym i zapewni pełną przejrzystość transakcji. Jeśli trzymasz oszczędności w domu i planujesz je wpłacić na konto, pamiętaj o posiadaniu dokumentacji potwierdzającej ich pochodzenie, aby uniknąć czasowej blokady środków.
