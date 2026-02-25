Płacisz za dojazd do pracy? W tych przypadkach oddadzą Ci pieniądze

25 lutego 2026 19:12 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Codzienne dojazdy do pracy to dla wielu osób wydatek rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Choć co do zasady pracodawca nie musi zwracać kosztów paliwa ani biletów, są sytuacje, w których pieniądze się należą. Sprawdzamy, kto w 2026 r. może liczyć na zwrot i na jakich zasadach.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy w 2026 r. Kiedy przysługuje refundacja paliwa i biletów?

Codzienne dojazdy do pracy generują realne koszty. Paliwo, bilety okresowe czy opłaty parkingowe potrafią uszczuplić budżet o kilkaset zł miesięcznie. W 2026 r. zasady pozostają niezmienne: co do zasady pracodawca nie ma obowiązku finansować codziennych dojazdów do stałego miejsca pracy. Są jednak sytuacje, w których zwrot kosztów jest obowiązkowy lub możliwy.

Co się zmienia?

Nie zmienia się podstawowa zasada z Kodeksu pracy: dojazd z domu do miejsca wskazanego w umowie nie jest czasem pracy i nie podlega automatycznemu zwrotowi. Oznacza to, że codzienne koszty paliwa czy biletów pracownik pokrywa sam, chyba że pracodawca dobrowolnie wprowadzi odpowiednie świadczenia.

Fakty i podstawy prawne

Obowiązkowy zwrot kosztów pojawia się w przypadku podróży służbowej. Jeśli pracownik zostaje wysłany w delegację, pracodawca musi pokryć udokumentowane koszty transportu – bilety kolejowe, autobusowe, lotnicze lub tzw. kilometrówkę za użycie prywatnego samochodu. Przysługuje także dieta, która obecnie wynosi 60 zł za dobę podróży krajowej.

Zwrot kosztów przysługuje również w przypadku oddelegowania do innej miejscowości lub przeniesienia służbowego. W takich sytuacjach firma często pokrywa nie tylko transport, ale także koszty zakwaterowania.

Dobrowolne świadczenia pracodawcy

Coraz więcej firm wprowadza dopłaty do dojazdów jako element pakietu benefitów. Mogą to być:

– ryczałty transportowe,
– finansowanie kart miejskich,
– dodatki samochodowe,
– zwrot kosztów paliwa na podstawie limitów.

Takie rozwiązania muszą wynikać z regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego pracy lub indywidualnej umowy.

Ulga podatkowa dla dojeżdżających

Pracownicy mogą częściowo zrekompensować koszty dojazdu w rocznym rozliczeniu PIT poprzez podwyższone koszty uzyskania przychodu. W 2026 r. limity wynoszą:

– 250 zł miesięcznie (3 000 zł rocznie) dla osób pracujących w tej samej miejscowości,
– 300 zł miesięcznie (3 600 zł rocznie) dla osób dojeżdżających z innej miejscowości.

To nie jest bezpośredni zwrot gotówki, lecz mechanizm obniżający podstawę opodatkowania.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli codziennie dojeżdżasz do stałego miejsca pracy, zwrot kosztów zależy od zapisów w Twojej umowie lub polityki firmy. Ustawowy obowiązek pojawia się dopiero przy delegacji lub oddelegowaniu.

Warto sprawdzić regulamin wynagradzania oraz możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w PIT. W niektórych przypadkach możliwe jest też negocjowanie dodatku transportowego przy podpisywaniu umowy.

