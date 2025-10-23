Plaga egzotycznych owadów w Warszawie. Uważaj. Mogą ugryźć. Co się dzieje?
W wielu częściach Warszawy mieszkańcy zauważyli, że na ścianach budynków, balkonach i oknach pojawiły się dziesiątki, a czasem setki owadów przypominających zwykłe biedronki. To biedronki azjatyckie, które właśnie teraz szukają ciepłych, zacisznych miejsc, by przezimować.
Ten gatunek pochodzi z Azji Wschodniej i został sprowadzony do Europy, by zwalczać mszyce. Niestety, bardzo szybko wymknął się spod kontroli i stał się owadem inwazyjnym – wypiera rodzimą biedronkę siedmiokropkę, a w chłodniejsze miesiące wdziera się do mieszkań.
Dlaczego teraz jest ich tak dużo?
Jesień to czas, gdy biedronki azjatyckie szukają schronienia przed zimą. Przyciąga je ciepło ścian budynków, okna nasłonecznione od południa i jasne elewacje. Gdy tylko temperatura spada, tworzą gromady i próbują dostać się do wnętrz.
Ciepły październik w tym roku sprawił, że sezon ich migracji rozpoczął się nieco później, ale z większą intensywnością — dlatego w ostatnich dniach Warszawa doświadcza ich prawdziwej inwazji.
Czy są groźne?
Choć wyglądają niegroźnie, biedronki azjatyckie potrafią być uciążliwe:
-
Wydzielają żółtą ciecz o nieprzyjemnym zapachu, która może barwić ściany i parapety.
-
U osób uczulonych mogą powodować reakcje alergiczne, takie jak kichanie, łzawienie oczu czy wysypka.
-
Mogą też gryźć – ukłucie nie jest niebezpieczne, ale piecze i zostawia drobną rankę.
Nie stanowią jednak zagrożenia dla zdrowych osób i nie przenoszą chorób.
Jak się przed nimi chronić?
-
Nie rozgniataj ich, bo wydzielają płyn o silnym zapachu – lepiej delikatnie je usunąć lub odkurzyć.
-
Zamontuj moskitiery w oknach i uszczelnij szczeliny wokół framug.
-
Nie zostawiaj otwartych okien w słoneczne dni – to właśnie wtedy wlatują najczęściej.
-
Jeśli wlazły do środka, można je delikatnie zebrać na kartkę i wynieść na zewnątrz.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy
Masowe pojawienie się biedronek azjatyckich potrwa jeszcze kilka dni, dopóki temperatura nie spadnie trwale poniżej 10°C. Potem owady zapadną w stan hibernacji. Zjawisko to jest powtarzalne co roku, ale w ostatnich sezonach nasila się z powodu cieplejszych jesieni.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.